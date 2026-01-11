Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Equipo de Yeison Jiménez rompe el silencio tras la tragedia aérea en Boyacá: "Su legado se queda"

    El equipo de trabajo del artista agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto por el duelo de las familias.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Yeison Jiménez
    Foto: Instagram
    Equipo de Yeison Jiménez rompe el silencio tras la tragedia aérea en Boyacá: “Su legado se queda”

    Resumen: Tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente de avioneta en Boyacá, su equipo de trabajo se pronunció expresando su dolor, agradeciendo las muestras de apoyo y pidiendo respeto por el duelo de las familias. Además de Yeison, fallecieron cinco personas que lo acompañaban. La organización destacó su perseverancia y amor por su gente, asegurando que su legado permanecerá en sus canciones y en el corazón de sus seguidores. Próximamente se darán a conocer los detalles de los homenajes y actos de despedida.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras confirmarse la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero entre Paipa y Duitama, en Boyacá, su organización y equipo de trabajo emitieron un pronunciamiento oficial en el que expresan su profundo dolor, agradecen las muestras de apoyo y solicitan respeto por el proceso de duelo de las familias afectadas.

    En el comunicado, el equipo confirmó que, además del artista, fallecieron cinco personas que lo acompañaban en la aeronave: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora, integrantes del equipo de trabajo, y el Capitán Fernando Torres. “Hoy despedimos no solo a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”, señalaron.

    La organización destacó que Jiménez fue un ejemplo de perseverancia, disciplina y amor por su gente, valores que marcaron su trayectoria y dejaron una huella imborrable en quienes lo siguieron y lo quisieron. “Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo admiraron”, añadieron.

    Esto le podría interesar: “Hasta las alturas, mi parcerito”: Grandes de la música despiden a Yeison Jiménez con emotivos mensajes

    El pronunciamiento también estuvo dirigido a seguidores, colegas y medios de comunicación, agradeciendo cada mensaje, oración y demostración de apoyo recibida durante las horas posteriores a la tragedia. Además, hicieron un llamado a la comprensión y al respeto por la intimidad de las familias, enfatizando la necesidad de honrar a Yeison y a quienes fallecieron con dignidad y cariño.

    “Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente”, subrayó la organización. En el texto, resaltaron que su influencia seguirá presente cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que, con esfuerzo y disciplina, es posible superar los desafíos.

    Finalmente, la organización informó que en las próximas horas se darán a conocer, a través de sus canales oficiales, los detalles de los actos de despedida y homenajes que se realizarán en memoria del artista y de las personas que lo acompañaban. “Con amor y gratitud, seguimos adelante recordando su historia, su música y la inspiración que dejó en todos nosotros”, concluyó el comunicado.


