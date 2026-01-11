Equipo de Yeison Jiménez rompe el silencio tras la tragedia aérea en Boyacá: “Su legado se queda”

Resumen: Tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente de avioneta en Boyacá, su equipo de trabajo se pronunció expresando su dolor, agradeciendo las muestras de apoyo y pidiendo respeto por el duelo de las familias. Además de Yeison, fallecieron cinco personas que lo acompañaban. La organización destacó su perseverancia y amor por su gente, asegurando que su legado permanecerá en sus canciones y en el corazón de sus seguidores. Próximamente se darán a conocer los detalles de los homenajes y actos de despedida.

Tras confirmarse la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero entre Paipa y Duitama, en Boyacá, su organización y equipo de trabajo emitieron un pronunciamiento oficial en el que expresan su profundo dolor, agradecen las muestras de apoyo y solicitan respeto por el proceso de duelo de las familias afectadas.

En el comunicado, el equipo confirmó que, además del artista, fallecieron cinco personas que lo acompañaban en la aeronave: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora, integrantes del equipo de trabajo, y el Capitán Fernando Torres. “Hoy despedimos no solo a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”, señalaron.

La organización destacó que Jiménez fue un ejemplo de perseverancia, disciplina y amor por su gente, valores que marcaron su trayectoria y dejaron una huella imborrable en quienes lo siguieron y lo quisieron. “Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo admiraron”, añadieron.

Esto le podría interesar: “Hasta las alturas, mi parcerito”: Grandes de la música despiden a Yeison Jiménez con emotivos mensajes

El pronunciamiento también estuvo dirigido a seguidores, colegas y medios de comunicación, agradeciendo cada mensaje, oración y demostración de apoyo recibida durante las horas posteriores a la tragedia. Además, hicieron un llamado a la comprensión y al respeto por la intimidad de las familias, enfatizando la necesidad de honrar a Yeison y a quienes fallecieron con dignidad y cariño.

“Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente”, subrayó la organización. En el texto, resaltaron que su influencia seguirá presente cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que, con esfuerzo y disciplina, es posible superar los desafíos.

Finalmente, la organización informó que en las próximas horas se darán a conocer, a través de sus canales oficiales, los detalles de los actos de despedida y homenajes que se realizarán en memoria del artista y de las personas que lo acompañaban. “Con amor y gratitud, seguimos adelante recordando su historia, su música y la inspiración que dejó en todos nosotros”, concluyó el comunicado.