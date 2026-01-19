Resumen: La actualización del calendario oficial de la gira mundial de BTS mostró un cambio en las fechas previstas para sus conciertos en Bogotá, lo que generó expectativa e incertidumbre entre los fans colombianos. Aunque inicialmente se habían anunciado presentaciones para el 2 y 3 de octubre de 2026, el sitio oficial ahora señala los días 1 y 2 del mismo mes, sin que hasta el momento exista confirmación oficial sobre escenarios, boletería o logística del evento.

¿Cambian las fechas de BTS en Colombia? Estas serían las nuevas tras el ajuste del calendario oficial

Un cambio detectado en el calendario oficial de la gira mundial de BTS volvió a poner en alerta a los seguidores colombianos del grupo surcoreano. Aunque inicialmente se habían anunciado presentaciones en Bogotá para los primeros días de octubre de 2026, una actualización en el sitio oficial del tour sugiere un ajuste en las fechas previstas para la capital del país.

De acuerdo con el anuncio inicial realizado a mediados de enero BTS tenía programadas dos presentaciones en la capital colombiana para los días 2 y 3 de octubre de 2026. Sin embargo, al revisar la información que aparece actualmente en la página oficial de la gira, las fechas figuran ahora para el 1 y 2 de octubre del mismo año, ambas acompañadas de la advertencia “Stay Tuned”, lo que indica que, por ahora, no existe confirmación definitiva sobre escenarios, venta de entradas ni aspectos logísticos del evento

Este cambio ha generado incertidumbre entre los fanáticos, ya que hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de BTS ni de su sello discográfico, Big Hit Music, que explique la modificación o ratifique formalmente el nuevo calendario. Por esta razón, la información se entiende como preliminar y susceptible de ajustes adicionales.

Reorganización del tramo latinoamericano

La variación en las fechas no se limitaría únicamente a Colombia. El cronograma actualizado del tour también muestra una reorganización en otras ciudades de Latinoamérica, donde todas las presentaciones aparecen sin detalles confirmados sobre boletería o sedes. De acuerdo con ese calendario, la gira en la región quedaría distribuida de la siguiente manera:

• Bogotá: 1 y 2 de octubre de 2026

• Lima: 8 y 9 de octubre de 2026

• Santiago de Chile: 15 y 16 de octubre de 2026

• Buenos Aires: 22 y 23 de octubre de 2026

En todos los casos, la ausencia de información adicional refuerza la idea de que los organizadores aún se encuentran afinando aspectos clave de la gira en Latinoamérica.

Silencio oficial y llamado a la calma

Ante la falta de anuncios formales, distintas comunidades de fans han pedido prudencia y recomiendan seguir únicamente los canales oficiales del grupo y de los promotores locales. En Colombia, se espera que empresas como Ocesa y Páramo Presenta, habituales organizadoras de conciertos de gran formato, sean las encargadas de confirmar cualquier novedad relacionada con fechas, escenarios y precios de la boletería.

Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en el principal espacio de debate, donde conviven el entusiasmo por la llegada de BTS al país y la incertidumbre frente a la organización del evento.

El regreso más esperado del K-pop

La gira de 2026 marcará el regreso oficial de BTS a los escenarios tras la culminación del servicio militar obligatorio de sus siete integrantes, una pausa que mantuvo al grupo alejado de los conciertos durante varios años. Este retorno ha sido catalogado como uno de los más esperados de la industria musical a nivel global.

Además del tour, la banda tiene previsto el lanzamiento de un nuevo álbum el 20 de marzo, un proyecto que simboliza el inicio de una nueva etapa artística y que precederá su reencuentro con millones de seguidores alrededor del mundo.

¿Qué sigue para los fans colombianos?

Por ahora, la única recomendación es mantenerse atentos a los anuncios oficiales y evitar dar por confirmada información que no haya sido respaldada por la banda o por los organizadores del evento. En las próximas semanas se espera que se aclaren las dudas sobre el calendario definitivo, los escenarios y el inicio de la venta de entradas para uno de los conciertos más esperados del 2026 en Colombia.