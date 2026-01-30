¡Luto en Hollywood! Falleció Catherine O’Hara, la inolvidable mamá de Kevin en ‘Mi pobre angelito

Resumen: Catherine O’Hara, actriz canadiense reconocida por su amplia trayectoria en cine y televisión, falleció a los 71 años, según confirmó el medio estadounidense TMZ. Su carrera estuvo marcada por papeles icónicos en producciones como Mi pobre angelito, Beetlejuice y Schitt’s Creek, consolidándola como una de las figuras más influyentes de la comedia contemporánea.

El cine y la televisión internacional despiden a una de sus figuras más emblemáticas. Catherine O’Hara, actriz canadiense reconocida por su versatilidad en la comedia y por dar vida a personajes que marcaron generaciones, falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años de edad. La información fue confirmada por el portal estadounidense TMZ.

De acuerdo con los primeros reportes citados por el portal estadounidense, la actriz falleció este viernes 30 de enero de 2026 en su residencia en Los Ángeles. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de su muerte.

Una carrera que dejó huella en varias generaciones

Catherine Anne O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, y fue una de las figuras más queridas y versátiles de la comedia contemporánea. Su trayectoria comenzó en la década de 1970 con el grupo de improvisación The Second City en Toronto, un reconocido semillero de talentos del humor que también impulsó a artistas como Eugene Levy y John Candy.

Sus primeros pasos en la televisión los dio en el programa de sketches SCTV Network, donde se consolidó no solo como actriz, sino también como guionista. Este trabajo le valió su primer premio Emmy en 1982 como parte del equipo creativo, marcando el inicio de una carrera sólida y ampliamente reconocida en la industria del entretenimiento.

Del cine familiar al humor satírico

O’Hara alcanzó reconocimiento mundial a comienzos de los años noventa al interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la recordada saga ‘Mi pobre angelito’. Su papel la convirtió en un rostro inseparable del cine familiar y la instaló definitivamente en la cultura popular, especialmente por la constante retransmisión de la película durante las temporadas navideñas.

No obstante, su trayectoria fue mucho más amplia y diversa. En cine dejó huella con personajes memorables como Delia Deetz en ‘Beetlejuice’ (1988), rol que retomó décadas después en la secuela estrenada en 2024. También fue una colaboradora habitual del director Christopher Guest en comedias de culto como ‘Best in Show’ y ‘A Mighty Wind’, consolidándose como una referente del humor satírico y la comedia de personajes.

Moira Rose y una consagración definitiva

En los últimos años, Catherine O’Hara vivió una nueva etapa de consagración gracias a su interpretación de Moira Rose en la serie ‘Schitt’s Creek’. Su excéntrico personaje, cargado de ironía y teatralidad, le valió un premio Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2021, además de acercarla a una generación más joven de espectadores.

Paralelo a su trabajo frente a cámara, la actriz construyó una extensa carrera como actriz de voz en producciones animadas como ‘El extraño mundo de Jack’, ‘Chicken Little’, ‘Frankenweenie’, ‘Elemental’ y ‘Robot salvaje’. Asimismo, continuó participando en proyectos recientes para cine y televisión.

Reacciones, legado y vida personal

La confirmación de su muerte provocó una oleada de reacciones en la industria del entretenimiento. Colegas, seguidores y figuras del cine y la televisión destacaron su talento, su influencia en la comedia contemporánea y la huella que dejó en la pantalla. Entre los mensajes más comentados estuvo el de Macaulay Culkin, quien recordó el vínculo profesional que compartieron durante el rodaje de ‘Mi pobre angelito’.

En su vida personal, Catherine O’Hara estuvo casada con el diseñador de producción Bo Welch, reconocido por su trabajo en películas como ‘Edward Scissorhands’ y ‘Men in Black’. La pareja contrajo matrimonio en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

Catherine O’Hara deja un legado artístico que trasciende décadas, géneros y formatos. Su dominio del humor y su presencia escénica la convirtieron en una de las actrices más respetadas y queridas del entretenimiento a nivel mundial.