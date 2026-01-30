¡Final inesperado! Arelys Henao vivió angustiante percance en carretera cuando se dirigía a un concierto

Resumen: Arelys Henao generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que el vehículo en el que viajaba rumbo a un concierto en Antioquia presentó una falla mecánica en plena carretera. La situación se resolvió gracias a la ayuda de una familia que se detuvo a auxiliarla sin saber que la cantante iba en el carro, hecho que la artista compartió en redes sociales y que generó múltiples reacciones.

La cantante de música popular Arelys Henao pasó por un momento de tensión durante un desplazamiento por carretera en Antioquia, luego de que el vehículo en el que se movilizaba presentara una falla mecánica mientras se dirigía a una presentación musical en el municipio de Tarazá.

La artista, oriunda de Sabanalarga y reconocida por su trayectoria en el género popular, compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde relató que el inconveniente surgió en plena vía, obligándolos a detenerse de manera inesperada. La situación generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por tratarse de un trayecto hacia un compromiso artístico.

Según contó la propia Arelys Henao, la dificultad fue resuelta gracias a la ayuda espontánea de una familia que transitaba por el sector y decidió detenerse para colaborar, sin tener conocimiento de que la cantante viajaba en el vehículo. Las personas revisaron la camioneta, incluso inspeccionando la parte inferior, hasta identificar la falla y lograr que el trayecto pudiera continuar.

En un video publicado posteriormente, la intérprete agradeció el gesto y destacó el valor de la solidaridad en medio de situaciones imprevistas. “Esta linda familia paró a ayudarnos, sin saber que yo era la que venía en el carro. Todavía existen personas buenas”

El encuentro tomó un giro aún más emotivo cuando, durante la conversación, uno de los ciudadanos le comentó que horas antes habían asistido a uno de sus conciertos, hecho que sorprendió a la artista y reforzó el vínculo con su público. Arelys descendió del vehículo para agradecer personalmente, compartir unas palabras y tomarse fotografías con quienes la auxiliaron.

Tras conocerse la anécdota, numerosos usuarios en redes sociales reaccionaron destacando el gesto desinteresado de la familia y enviando mensajes de apoyo a la cantante, al tiempo que le recomendaron tomar precauciones en sus desplazamientos. El episodio, aunque inició con preocupación, terminó convirtiéndose en una muestra de solidaridad y en un nuevo momento de cercanía entre la artista y sus seguidores.