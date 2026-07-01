Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Pipe Bueno protagonizó un tenso momento durante uno de sus conciertos al detener su presentación para pedir un minuto de silencio y una oración por las víctimas de los terremotos en Venezuela. Sin embargo, un asistente interrumpió el homenaje, lo que provocó la reacción del cantante. El episodio se hizo viral y desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

¡»Cállate la boca»! Pipe Bueno perdió la paciencia con un asistente en pleno concierto: ¿Qué pasó?

Lo que debía ser un breve espacio de reflexión durante un concierto de Pipe Bueno terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de los últimos días. El cantante de música popular reaccionó con evidente molestia contra un asistente que interrumpió el minuto de silencio que había convocado para honrar a las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela.

El episodio ocurrió durante una de las presentaciones que el artista realizó en el marco de las tradicionales Fiestas de San Pedro, celebradas entre el 27 y el 29 de junio. En medio del espectáculo, decidió detener la música para dedicar unas palabras a las personas afectadas por la emergencia que dejó miles de víctimas y graves daños en varias ciudades del vecino país.

Antes de iniciar el homenaje, Pipe Bueno invitó al público a acompañarlo en un momento de silencio y oración, respetando las creencias de cada asistente.

«Les voy a pedir un silencio, un tiempo. Y lo que ustedes crean… yo creo en Dios. Esto va a ser silencio por Venezuela… pediré por todos los que lo necesitan, ¿okay? Piensen en lo que quieran pensar», expresó desde el escenario.

La mayoría de los asistentes atendió la petición del cantante y permaneció en silencio. Sin embargo, uno de los presentes continuó hablando mientras transcurría el homenaje, situación que fue advertida por el artista.

La reacción de Pipe Bueno en plena presentación

Tras intentar continuar con el acto, el intérprete decidió dirigirse directamente a la persona que interrumpía el momento y le respondió desde la tarima.

«Sé que estamos eufóricos, papá. Pero cállate la boca que no quisieras estar debajo de las piedras, mi rey», dijo inicialmente.

Esto le podría interesar: Muere a los 74 años Victor Willis, el icónico policía de Village People y coautor de ‘Y.M.C.A.’

Segundos después, al notar que la situación continuaba, volvió a pronunciarse con un tono más enérgico.

«Cállate la boca».

La reacción del cantante provocó aplausos entre buena parte del público, cuyos asistentes también pidieron respeto para que el homenaje pudiera concluir sin más interrupciones.

Una vez recuperado el silencio, Pipe Bueno retomó su mensaje y agradeció a quienes participaron del gesto de solidaridad.

«A los que sí me acompañaron… Dios bendiga a Venezuela», manifestó antes de continuar con el concierto.

También invitó a apoyar a las víctimas

Además del minuto de silencio, el artista aprovechó el espacio para hacer un llamado a la solidaridad con las personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Pipe Bueno pidió a quienes tengan la posibilidad de brindar algún tipo de ayuda que lo hagan, recordando que miles de familias atraviesan una situación crítica como consecuencia de la tragedia.

Los videos del momento comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto la respuesta del cantante frente al asistente como el gesto de detener su presentación para rendir homenaje a las víctimas.

Mientras algunos internautas respaldaron su reacción al considerar que el momento merecía respeto, otros cuestionaron la forma en la que se dirigió al asistente.

El artista no se ha pronunciado nuevamente sobre lo sucedido.

La tragedia en Venezuela continúa movilizando muestras de apoyo desde distintos sectores. Varios artistas han utilizado sus conciertos y plataformas digitales para promover campañas de solidaridad, compartir información sobre la emergencia e impulsar donaciones destinadas a las personas afectadas por los terremotos.