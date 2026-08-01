¡Luto en el vallenato! Murió Darío Pavajeau Molina, figura clave del folclor en Valledupar

Resumen: Darío Pavajeau Molina, exalcalde de Valledupar y gestor cultural, falleció dejando una trayectoria estrechamente ligada al folclor vallenato. Fue miembro de la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y en 2018 recibió la Medalla María Concepción Loperena, en la categoría de ciudadano insigne, por su aporte a las tradiciones culturales del Cesar.

El vallenato perdió a uno de sus gestores culturales más cercanos. Darío Pavajeau Molina, exalcalde de Valledupar y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, falleció, dejando una trayectoria vinculada durante décadas a la promoción y protección de las tradiciones musicales del Cesar.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata fue la encargada de comunicar públicamente la noticia y expresar sus condolencias a los familiares y allegados del gestor cultural. A través de sus canales oficiales, la institución destacó su pertenencia a la Junta Directiva y acompañó el anuncio con un mensaje de despedida: «Lamentamos el fallecimiento de Darío Pavajeau Molina, miembro de Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y presentamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Paz en su tumba».

Pavajeau Molina mantuvo una relación estrecha con el Festival de la Leyenda Vallenata y con diferentes iniciativas destinadas a preservar las tradiciones asociadas a este género musical. Desde su participación en la organización, estuvo relacionado con acciones encaminadas a mantener vigente la memoria de los juglares y el valor cultural del vallenato.

Su recorrido también estuvo ligado a Valledupar y al departamento del Cesar, donde fue reconocido por su trabajo en favor de las expresiones culturales de la región. Su labor como gestor cultural lo llevó a participar en espacios relacionados con la conservación y difusión del folclor vallenato.

Un reconocimiento recibido en Patillal

Uno de los momentos destacados de su trayectoria ocurrió en 2018, durante el Festival Tierra de Compositores de Patillal. En ese escenario fue declarado hijo adoptivo del corregimiento y recibió la Medalla María Concepción Loperena, en la categoría de ciudadano insigne.

La distinción fue otorgada como reconocimiento a su aporte y compromiso con las tradiciones culturales del Cesar y con la promoción de las raíces vallenatas.

El homenaje se sumó a otros reconocimientos que recibió durante su trayectoria, marcada por su participación en espacios relacionados con la cultura y por su vínculo con el Festival de la Leyenda Vallenata.

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Mensajes de pesar tras su fallecimiento

La noticia también provocó reacciones entre personas vinculadas a la cultura y al vallenato. El periodista y escritor Daniel Samper Pizano recordó a Pavajeau Molina y destacó el papel que desempeñó en la conexión cultural entre distintas regiones del país.

Samper Pizano señaló que fue «uno de los más firmes puentes por los que circuló la fraternidad entre cachacos y vallenatos». En su mensaje también expresó palabras de solidaridad para su esposa, hijos, nietos y para los habitantes del Cesar que lamentan su partida.

El reconocimiento a su trayectoria se extiende así más allá de su participación institucional en el Festival de la Leyenda Vallenata. Su nombre quedó asociado a iniciativas de promoción del folclor y a la defensa de las expresiones culturales que forman parte de la identidad del Cesar.

Una trayectoria vinculada al folclor vallenato

Como integrante de la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Pavajeau Molina estuvo relacionado con una institución que durante años ha trabajado alrededor de la conservación y promoción de esta tradición musical.

Su participación estuvo enfocada, de acuerdo con la información divulgada por la fundación, en respaldar iniciativas relacionadas con los juglares y con la permanencia de las tradiciones vallenatas.

La noticia de su fallecimiento representa, de esta manera, una pérdida para los sectores culturales que estuvieron vinculados con su trabajo y para quienes lo reconocían como uno de los gestores relacionados con la promoción del folclor vallenato.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas de su muerte. Tampoco se han entregado detalles sobre las exequias o los actos que se realizarán para despedirlo. Se espera que su familia comunique posteriormente la información correspondiente.

Mientras tanto, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y personas cercanas a la cultura vallenata han expresado sus condolencias por la muerte de quien durante años hizo parte de los esfuerzos para preservar y promover las tradiciones musicales del Cesar.