Resumen: Andrés Felipe Rodríguez Bolaños y Evelyn Yuliet Moreno Quenguan, operarios de conducción de Blanco y Negro Masivo, murieron en un choque entre un carro y su moto en el norte de Cali. Metro Cali lamentó sus muertes y las autoridades investigan las causas.

Luto en el MIO: mueren en accidente de moto en Cali dos operarios de Blanco y Negro Masivo

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali amaneció de luto este domingo 25 de octubre. Dos operarios de conducción de Blanco y Negro Masivo S.A., uno de los concesionarios que prestan el servicio del MIO, murieron en un choque entre un automóvil particular y la motocicleta en la que se movilizaban, en el norte de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe Rodríguez Bolaños y Evelyn Yuliet Moreno Quenguan, quienes hacían parte del equipo de la empresa. La noticia fue confirmada por Metro Cali, la entidad gestora del sistema, que se unió al dolor de sus familias, amigos y compañeros.

Foto: Metro Cali y Blanco y Negro Masivo

Lo que se sabe del accidente

Según el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad de Cali, el siniestro se registró hacia las 5:00 de la mañana en la carrera 3 con calle 70, en sentido sur-norte, un sector del norte de la capital del Valle del Cauca. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto perdieron la vida el conductor de la motocicleta y la persona que viajaba como acompañante. De acuerdo con los primeros reportes, ambos se dirigían a su lugar de trabajo para iniciar sus turnos de la jornada dominical.

Hasta el momento, las causas exactas del choque no han sido establecidas y permanecen bajo investigación. Las autoridades de tránsito adelantan las diligencias en la vía, revisan las cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

El mensaje de Metro Cali

A través de sus canales oficiales, Metro Cali expresó su pesar por la muerte de los dos trabajadores. «Desde Metro Cali lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Andrés Felipe Rodríguez Bolaños y Evelyn Yuliet Moreno Quenguan, quienes hacían parte del equipo de Blanco y Negro Masivo S.A. Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros. Descansen en paz», señaló la entidad.

El mensaje estuvo acompañado de una tarjeta de condolencias de la empresa operadora, con las fotografías de los dos trabajadores. Esa pieza es la imagen que ilustra esta nota.

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El homenaje de la empresa

Blanco y Negro Masivo también se pronunció y expresó sus condolencias por la partida de sus compañeros. «Su partida nos llena de tristeza y deja un gran vacío en nuestros corazones. Recordaremos siempre su alegría, su compromiso y la huella que dejaron en cada uno de nosotros. A sus familias y seres queridos, les enviamos un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias. Que encuentren fortaleza en este difícil momento. Siempre estarán en nuestra memoria y en el corazón de todo el equipo», se lee en la tarjeta.

Los operarios de conducción son quienes, cada día y desde muy temprano, ponen en marcha las rutas del MIO que mueven a miles de caleños hacia sus trabajos, colegios y universidades. Por eso la noticia generó conmoción entre sus compañeros y en el gremio del transporte masivo de la ciudad, donde las directivas y los trabajadores han manifestado su consternación por la pérdida.

Despedida desde Nariño

Se conoció que Evelyn Yuliet era oriunda del corregimiento de San Juan, en el municipio de Ipiales, Nariño, una localidad fronteriza con Ecuador. La institución educativa San Juan, donde se graduó como bachiller, envió un mensaje de condolencias a su familia, entre ellos su madre y su hermano, estudiante del plantel.

Investigación en curso

Las diligencias de criminalística en el lugar y la revisión de las imágenes de las cámaras de la zona serán claves para establecer qué ocurrió en la intersección. Las autoridades de movilidad no han precisado hasta ahora si hubo exceso de velocidad o fallas en la señalización.

La muerte de los dos operarios deja un vacío en la empresa y entre quienes compartían con ellos los turnos del sistema de transporte masivo de la ciudad.

Desde Minuto30 enviamos un mensaje de solidaridad a las familias, amigos y compañeros de Andrés Felipe y Evelyn Yuliet en este difícil momento.

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