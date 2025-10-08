Minuto30
  • ¡Luto en el fútbol sudamericano! Murió Miguel Ángel Russo, el técnico que marcó una era en Boca Juniors y Millonarios

    • El fútbol está de luto tras la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados de Latinoamérica. La noticia fue confirmada por Boca Juniors, club con el que alcanzó la gloria continental y al que siempre consideró su casa.

    “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”, expresó el club en sus redes sociales, junto a una imagen del técnico y el mensaje: “¡Hasta siempre, querido Miguel!”

    Russo falleció a los 69 años, en Buenos Aires, tras enfrentar complicaciones derivadas de los problemas de salud que lo acompañaban desde hacía varios años. Según informaron distintos medios de comunicación, citando a fuentes cercanas al club, el técnico permanecía bajo cuidados médicos domiciliarios desde hacía varias semanas, luego de sufrir una recaída en su estado de salud.

    Russo había librado una prolongada batalla contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017, cuando dirigía a Millonarios. Durante su tratamiento, el estratega mostró la fortaleza que lo caracterizaba dentro y fuera de la cancha: nunca dejó de trabajar, e incluso llevó al equipo bogotano a coronarse campeón del Torneo Finalización de ese mismo año, un título muy recordado por los hinchas.

    Su compromiso con el fútbol fue inquebrantable. A pesar de las recaídas, Russo regresó a los banquillos en varias etapas, convencido de que el deporte era parte esencial de su vida. En su última etapa al frente de Boca Juniors, volvió a demostrar su liderazgo y su cercanía con los jugadores, siendo un referente en la dirigencia.

    Exjugador y técnico de enorme trayectoria, Miguel Ángel Russo construyó una carrera de más de cuatro décadas marcada por el respeto y la perseverancia. Como entrenador, dejó su sello en equipos como Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Rosario Central y Millonarios, además de su recordada consagración en la Copa Libertadores 2007 con Boca, junto a figuras como Riquelme y Palermo.

    Más allá de los títulos, su figura trascendió por su calidad humana. Russo fue ejemplo de humildad, fortaleza y compromiso. En cada conferencia y cada gesto hacia la hinchada y los jugadores, demostró que el fútbol se puede vivir con pasión, pero también con nobleza.

    Hoy, el deporte despide a un hombre que hizo del fútbol su vida y que supo inspirar con su ejemplo dentro y fuera de las canchas. Miguel Ángel Russo deja un legado eterno: el de un maestro del deporte y de la vida, cuya huella quedará grabada en la memoria del fútbol sudamericano.

