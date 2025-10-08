¡Se acabó la racha de las remontadas! El DIM no pudo con Águilas Doradas

El DIM, que traía a los hinchas acostumbrados a remontadas épicas, esta vez no pudo y terminó derrotado por Águilas Doradas 2-1.

El ‘Poderoso’ no logró ser efectivo frente al arco de Wuilker Fariñez, quien además se agrandó frente al rojo de la montaña, exhibiendo impresionantes atajadas.

El primer gol del partido llegó al minuto 11 de la primera parte, sorpresivamente, para Águilas Doradas que en el Polideportivo Sur ofició como local.

El segundo mazazo contra el ‘Poderoso’ llegó al minuto 17 luego de un cobro de Johan Caballero al área.

La pelota la cazó Diego Hernández que le ganó la espalda a Daniel Londoño y logró vencer a Washington Aguerre.

El Polideportivo Sur, lleno con hinchas del DIM, enmudeció y la preocupación llegó para el rojo de la montaña.

Sin embargo, Jhon Palacios se encargó de convertir el descuento al minuto 39, luego de la pelota que le puso Jarlan Barrera.

Con el descuento al cierre de los 45 minutos, los hinchas se llenaron de ilusión de la posible remontada , otra épica como las que ya ha realizado.

En la segunda parte Águilas se aferró a la diferencia por un gol de ventaja y el DIM nunca pudo encontrar la forma de, al menos, igualar el compromiso.

El DIM le remontó a Junior, a Tolima y a Santa Fe, este último por Copa, pero a Águilas Doradas no fue capaz.

Con esta derrota, el DIM dejó escapar una oportunidad de oro para igualar al Atlético Bucaramanga en la parte alta de la tabla, para muchos, estos tres puntos eran seguros.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo ahora se tendrá que concentrar en el juego de la fecha 15 contra Once Caldas el lunes festivo, 13 de octubre.

