Resumen: René Higuita atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su padre, Jorge Zapata. A través de sus redes sociales, el exarquero compartió un mensaje cargado de perdón y reflexión, recordando la reconciliación que lograron en la adultez y destacando la importancia de sanar y liberar el corazón del rencor. Su mensaje ha conmovido a seguidores y colegas del fútbol colombiano.

Luto en el fútbol: falleció el padre de René Higuita y así lo despidió el exarquero

El exarquero colombiano René Higuita, conocido por su estilo arriesgado y su influencia dentro y fuera del campo, enfrenta un momento personal difícil: el fallecimiento de su padre, Jorge Zapata.

La noticia, confirmada este 13 de abril de 2026, ha generado un impacto profundo tanto en el entorno deportivo como entre sus seguidores, quienes han recibido con emoción las palabras de despedida del histórico guardameta.

A través de sus redes sociales, Higuita compartió un mensaje que refleja no solo el dolor de la pérdida, sino también un proceso de introspección y reconciliación. “Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz”, escribió, mostrando una faceta íntima y humana que trasciende su legado futbolístico.

Perdón y reconciliación: un aprendizaje que deja su padre

El exarquero recordó que su relación con su padre no siempre fue sencilla. Criado por su madre, María Dioselina Higuita, y apoyado por su abuela, René creció en un entorno donde Jorge Zapata estuvo ausente durante gran parte de su infancia. Sin embargo, en los últimos años de su vida adulta, padre e hijo lograron acercarse y construir un vínculo basado en la comprensión mutua.

“Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor”, señaló Higuita, dejando en claro que la reconciliación es posible incluso tras años de distancia o dificultades.

El mensaje continuó con una enseñanza que conecta con todos quienes han vivido experiencias similares: “Hoy se va mi padre, pero no se va la lección. Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto: sí se puede perdonar… incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar… incluso cuando parecía imposible”.

Higuita cerró su reflexión con una frase que resume la esencia de su despedida: “Porque, al final, el perdón no es un regalo para quien se va… es libertad para quien se queda”.

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Trayectoria y legado de un ícono del fútbol colombiano

Aun retirado de la actividad profesional, René Higuita continúa ligado al fútbol como entrenador de arqueros de Atlético Nacional, manteniendo cercanía con el día a día del deporte y con la afición que lo sigue desde sus inicios. Su nombre sigue siendo sinónimo de innovación y espectáculo, recordado tanto por su participación en la selección Colombia como por su estilo único y arriesgado dentro de la cancha.

Nacido en Medellín el 27 de agosto de 1966, Higuita destacó como arquero adelantado a su época, famoso por jugar como líbero, su habilidad con los pies y los tiros libres. Formó parte de clubes como Atlético Nacional, Real Valladolid y Veracruz, y defendió la camiseta nacional en más de 60 partidos, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 1990.

Entre sus logros más importantes se encuentran la Copa Libertadores 1989 y la Copa Interamericana 1990, así como la creación del famoso “escorpión”, que marcó un momento icónico en la historia del fútbol internacional.

El reciente fallecimiento de Jorge Zapata ha provocado una ola de solidaridad de parte de colegas, figuras del deporte y aficionados, quienes destacan la fuerza de Higuita al compartir su dolor y su mensaje de reconciliación.

Por el momento, no se han anunciado ceremonias o actos públicos relacionados con la despedida, pero se espera que en los próximos días se difundan más detalles al respecto.