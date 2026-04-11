Resumen: La Selección femenina de mayores de Colombia venció 2-1 a Venezuela este viernes (10.04.2026) en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta fecha de la Liga de Naciones, y con 10 puntos, en liderato compartido con Argentina, se acerca a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Colombia derrotó a Venezuela en Cali por Liga de Naciones femenina y «acaricia» el Mundial de Brasil

La Selección femenina de mayores de Colombia venció 2-1 a Venezuela este viernes (10.04.2026) en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta fecha de la Liga de Naciones, y con 10 puntos, en liderato compartido con Argentina, se acerca a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El partido fue parejo, con un rival que montó un doble bloque de contención para restarle espacios a un conjunto tricolor confundido y sin contundencia en la etapa inicial, pero que en el complemento tuvo más claridad para revertir el resultado.

Colombia tuvo una buena oportunidad de abrir el marcador a los 6 minutos, cuando se equivocó la zaga venezolana, pero Leicy Santos no pudo definir con el arco a disposición.

Un tiro de esquina de Castellanos desde la izquierda y el cabezazo arriba de la recién ingresada Verónica Herrera, anticipando a Jorelyn Carabalí, les permitió a las ‘patriotas’ conseguir el 1-0, a los 10 minutos.

Sin embargo, a los 20, Leicy Santos le hizo un pase profundo a Manuela Pavi en el área, esta enganchó hacia adentro y Michelle Romero la derribó en el área. El penalti lo cobró Leicy y convirtió el 1-1, ajustado a la base del palo derecho.

Linda Caicedo tuvo dos aproximaciones importantes, aunque el balón no entró en el pórtico de Nayluisa Cáceres. Así, sin tranquilidad en la definición, las anfitrionas vieron que se consumaba el primer episodio.

A los 14 minutos del segundo tiempo, Linda ganó en velocidad por la derecha, metió el centro, pero Manuela Pavi no alcanzó a rematar.

Colombia volvió a llegar, pero le faltó contundencia. Jorelyn tuvo un tiro libre frontal a los 29, y tampoco pudo convertir.

El técnico Marsiglia trató de recobrar la tenencia de balón con Daniela Montoya y Gabriela Rodríguez, a los 32 minutos, variantes que mostraron una mejor fisonomía de las tricolores.

Gisela Robledo, que ingresó en el segundo periodo, aprovechó un mal rechazo de Carrasco, detuvo el balón en el pecho y ganando en fuerza a los 35 sacó un derechazo que pegó en el palo derecho para luego clavarse en la valla venezolana en el 2-1, provocando la algarabía en las tribunas del escenario sanfernandino.

Lo demás fue mantener el control del esférico y evitar que Venezuela encontrara el empate. Los tres puntos son vitales en la aspiración de lograr la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027, siempre y cuando se derrote a Chile el próximo martes y el 18 de abril al menos el combinado patrio obtenga un empate en el desplazamiento a tierras gauchas.

Triunfo albiceleste

Argentina también salió victoriosa de su visita a Chile en Valparaíso entre Chile y, segundo y tercero en este momento, los dejaría con 8, al igual que a Venezuela.

Paraguay, por su parte, superó 2-0 a Ecuador y Perú se impuso 2-1 a Uruguay. Descansó Bolivia.

Para tener en cuenta

Colombia se mantendrá en Cali para enfrentar a Chile el próximo martes 14, también en el Pascual Guerrero (8:00 p.m.), antes de cerrar la triple jornada de la Liga de Naciones con visita a Argentina en Lanús.

Posiciones Liga de Naciones Femenina 2026

Los partidos que se vienen

14 de abril – Fecha 6

Bolivia vs Uruguay – 5:00 p.m. (El Alto)

Perú vs Paraguay – 6:00 p.m. (Cusco)

Venezuela vs Argentina – 7:00 p.m. (Barquisimeto)

Colombia vs Chile – 8:00 p.m. (Cali)

Descansa: Ecuador

18 de abril – Fecha 7

Ecuador vs Perú – 4:00 p.m. (Quito)

Uruguay vs Chile – 6:00 p.m. (Montevideo)

Venezuela vs Bolivia – 7:00 p.m. – Barquisimeto

Argentina vs Colombia – 8:00 p.m. (Lanús)

Descansa: Paraguay

La boletería

El precio de los tiquetes para el partido ante Chile va de $40.000 a $90.000, se pueden adquirir en las taquillas de tuboleta y a través de tuboleta.com