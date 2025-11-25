George Clooney recibirá el prestigioso Premio Chaplin en 2026

Resumen: Clooney será homenajeado en una gala benéfica el próximo 27 de abril de 2026; FLC destacó la polifacética carrera del actor, señalando que en su trabajo, desde sus actuaciones hasta su aclamada dirección y producción, aporta "una mezcla distintiva de inteligencia, artesanía y conciencia social".

Minuto30.com .- El reconocido actor y director George Clooney será el galardonado con el prestigioso Premio Chaplin en su edición de 2026, un reconocimiento que honra su sobresaliente y destacada trayectoria en la industria cinematográfica.

La distinción fue otorgada por la organización Film at Lincoln Center, que anualmente elige a una figura clave que ha contribuido de manera significativa al arte del cine. Clooney se une así a una lista histórica de grandes figuras que han recibido este homenaje a lo largo de los años.

Clooney será homenajeado en una gala benéfica el próximo 27 de abril de 2026; FLC destacó la polifacética carrera del actor, señalando que en su trabajo, desde sus actuaciones hasta su aclamada dirección y producción, aporta “una mezcla distintiva de inteligencia, artesanía y conciencia social”.

Clooney, ganador de dos premios Óscar, es una figura reconocida no solo por sus papeles icónicos (O Brother, Ocean’s Eleven) sino también por su activismo humanitario, que le ha valido la designación como Mensajero de la Paz de la ONU.

Premio Chaplin

El Premio Chaplin (Chaplin Award) es uno de los galardones más prestigiosos y significativos entregados en Estados Unidos a figuras destacadas de la industria cinematográfica.

Es otorgado anualmente por la organización Film at Lincoln Center (FLC), con sede en la ciudad de Nueva York.

Fue establecido en 1972 y lleva el nombre del legendario cineasta y actor Charles Chaplin, quien fue el primer galardonado en recibir la distinción ese mismo año.

El premio está diseñado para honrar a artistas que han demostrado una trayectoria sobresaliente y una contribución significativa al arte del cine. Los homenajeados son elegidos por su excelencia en la actuación, dirección, producción o escritura de guiones, y por el impacto duradero de su trabajo.

La entrega del Premio Chaplin se realiza durante una gala de recaudación de fondos que beneficia a los programas y exhibiciones de Film at Lincoln Center.

Ser elegido para recibir el Premio Chaplin es considerado un honor importante dentro de la comunidad cinematográfica internacional, reconociendo el legado y la maestría del homenajeado.

Los últimos galardonados

Entre los más recientes galardonados se encuentran Tom Hanks (2025), reconocido por su versatilidad como actor, director y productor; la aclamada actriz y productora Viola Davis (2024); la camaleónica actriz australiana Cate Blanchett (2023); el influyente director, escritor y activista Spike Lee (2022); y la legendaria actriz y activista Jane Fonda (2021). Estos nombres se suman al legado de grandes talentos honrados por este galardón.

