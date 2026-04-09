¡Indignación total! Reventa de boletas para BTS alcanza cifras absurdas: piden hasta $19 millones

Resumen: Tras la preventa de BTS en Bogotá, miles de fans quedaron sin entradas y denunciaron reventa con precios que superan varias veces su valor original. Además, autoridades y expertos alertaron sobre páginas falsas y posibles estafas, mientras Ticketmaster insistió en comprar únicamente por canales oficiales y esperar la venta general.

La expectativa por los conciertos de BTS en Bogotá, programados para el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, se transformó rápidamente en preocupación entre los seguidores del grupo tras el desarrollo de la preventa oficial.

Aunque miles de fanáticos lograron asegurar sus entradas, una gran cantidad quedó por fuera debido a la alta demanda, lo que abrió la puerta a prácticas de reventa y riesgos de fraude en internet.

La preventa, realizada el 7 de abril, estuvo dirigida exclusivamente a usuarios registrados en Weverse que contaban con membresía activa. En pocas horas, la disponibilidad de entradas se redujo significativamente, generando frustración entre quienes no lograron completar la compra.

Precios inflados y reventa en plataformas externas

Tras el cierre de esta fase, comenzaron a circular en redes sociales múltiples denuncias sobre la aparición de boletas en sitios de reventa con valores considerablemente superiores a los oficiales.

En algunos casos, entradas que originalmente tenían un costo cercano a los $300.000 estaban siendo ofrecidas por más de un millón de pesos.

El incremento es aún más evidente en localidades de mayor valor. Por ejemplo, boletas de Oriental Baja, cuyo precio oficial es de $961.000, han sido vistas en plataformas de reventa por cifras que oscilan entre los 4 y los 19 millones de pesos.

Esta situación ha generado molestia entre los seguidores, quienes consideran que se trata de una práctica que limita el acceso real al evento.

Entre las plataformas señaladas por los usuarios se encuentra Viagogo, donde ya se ofertan entradas a precios elevados, lo que ha intensificado el debate sobre la especulación y el control en la distribución de la boletería.

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Advertencias sobre estafas y páginas falsas

Ante este panorama, Ticketmaster hizo un llamado a los fans para evitar adquirir entradas a través de canales no oficiales.

La compañía advirtió que las ofertas que circulan por fuera de su plataforma pueden no ser legítimas: “Si las ves en otros sitios, es un revendedor y no tiene las entradas, por lo que podrías terminar pagando de más o correr el riesgo de una estafa”.

A esto se suma una alerta emitida por expertos en ciberseguridad. La empresa Kaspersky identificó al menos 10 dominios fraudulentos creados a inicios de abril, diseñados para imitar páginas oficiales de venta de entradas.

Según explicaron, estos sitios buscan engañar a los usuarios mediante interfaces muy similares a las originales, con el objetivo de obtener pagos sin entregar boletos reales.

“Con la preventa iniciando esta semana, los estafadores ya han creado sitios que imitan la página oficial de venta de entradas, con una apariencia muy similar, con el objetivo de engañar a los fans del K-pop y robar su dinero”, señaló la compañía.

Además, detallaron que estas páginas suelen dirigir a los usuarios a realizar transferencias electrónicas o pagos digitales a cuentas de terceros, una práctica que dificulta la recuperación del dinero. En algunos casos, incluso inducen a cambiar el método de pago bajo el argumento de una supuesta alta demanda.

Venta general y recomendaciones para los fans

A pesar de la polémica, aún queda pendiente la venta general de boletería, programada para el 10 de abril a partir de las 10:00 a. m., en la que podrán participar todos los usuarios a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

La empresa organizadora insisten en que esta será la única vía segura para adquirir entradas, recordando que actualmente no es posible transferir boletas entre usuarios, lo que incrementa el riesgo de fraude en el mercado secundario.

Asimismo, recomiendan a los interesados ingresar con anticipación a la fila virtual, tener definida la ubicación deseada y completar el proceso dentro del tiempo asignado, que suele ser limitado.

Mientras tanto, la conversación continúa en redes sociales, donde los seguidores del grupo expresan tanto su entusiasmo por la llegada de BTS al país como su inconformidad frente a las dificultades para acceder a las entradas.