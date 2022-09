El pasado sábado, 24 de septiembre, el boxeador Luis Quiñones fue noqueado por José Muñoz, en el duelo por el título nacional de las 140 libras, que se llevó a cabo en el coliseo Elías Chewgin de Barranquilla.

Cuando faltaban solo 30 segundos para finalizar el último round, el barranquillero Muñoz le conectó un golpe a Quiñones que inmediatamente lo dejó en el piso. En ese momento, el juez inició su conteo y el boxeador parecía reaccionar, pero finalizó desmayándose.

Inmediatamente, fue atendido por su equipo y la asistencia médica, pero al no responder, tuvieron que trasladarlo a la Clínica General del Norte, donde fue sometido a una cirugía que duró casi dos horas, en la cual le extrajeron el coágulo de sangre que se formó en su cerebro tras el noqueo.

Pese a que hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del centro médico, conforme a la información de El Tiempo, el deportista “se encuentra en coma inducido y su estado es bastante complejo”.

José Muñoz with the KO over Luis Quiñonez after a very contested #boxing matchup…. Quiñonez still on the canvas getting medical attention. #Barranquilla #ESPNKnockOut #Boxeo pic.twitter.com/Wqzb1CNVw4

— Paolo Vega (@paolovega) September 25, 2022