in

Este fin de semana, Millonarios y América igualaron 2-2 en un emocionante duelo que se llevó a cabo en el estadio El Campín de Bogotá por la fecha 14 de la Liga Betplay.

El cuadro capitalino tenía el triunfo bajo el bolsillo, pero un gol en el último minuto de Daniel Mosquera terminó con sus planes.

Le puede interesar

Desafortunadamente, no se puede hablar únicamente de fútbol, pese a que los equipos llegaron al terreno de juego en son de paz, acompañados de banderas blancas, los hinchas de Millos no asistieron con el mismo propósito. No faltaron los hechos violentos, por desgracia para el balompié colombiano.

En un vídeo publicado en las redes sociales, se puede observar una grave situación de orden público que se registró en las afueras del escenario deportivo bogotano. Las barras de Millonarios, al parecer, fueron protagonistas de graves enfrentamientos entre ellos mismos.

Los comerciantes vecinos a la zona del Campín, terminaron duramente afectados, por lo que se le pide mayor severidad a las autoridades correspondientes, debido a que hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte de la Policía o la Alcaldía Mayor de Bogotá.