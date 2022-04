¡Con doblete de goles y asistencias! Luis Fernando Muriel salvó al Atalanta de caer ante el Torino en la Serie A

El estadio Gewiss de la ciudad italiana de Bérgamo, presenció un verdadero partidazo entre Atalanta y Torino por la Serie A, donde el atacante colombiano Luis Fernando Muriel salió como la gran figura del encuentro y el salvador del equipo azul y negro.

Atalanta sufrió hasta el final pero pudo rescatar un empate como local que igualmente lo dejan complicado en la 8va casilla con 55 puntos y con dificultades para obtener el paso torneos internacionales en la próxima temporada.

4 a 4 fue el marcador final del partido donde el colombiano abrió el marcador al minuto 17 y así mismo concretó el empate al 84 desde el punto blanco, pero la actuación de Muriel no acabó solo con los tantos dado que asistió a De Roon y Pasalic en los otros dos tantos del equipo local.

🤯 Che partita! 4 gol per parte al #GewissStadium!

🥵 What a match! It ends in a 4-4 draw in Bergamo! @Plus500 #AtalantaTorino #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/cS3PLnt47C

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 27, 2022