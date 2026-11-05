Resumen: El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata e incondicional del exministro del Interior Luis Fernando Velasco en el caso de corrupción de la UNGRD, al considerar que no representa un peligro para la comunidad. El juicio contra él y el exministro Ricardo Bonilla quedó aplazado hasta febrero de 2027.

Luis Fernando Velasco respira en libertad: el Tribunal le tumbó la detención por el caso UNGRD

El exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, quedó en libertad inmediata e incondicional. Así lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá al resolver la apelación que interpuso su defensa contra la prisión preventiva que se le había impuesto por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el Tribunal, el exministro no representa un peligro para la comunidad y tampoco hay elementos que indiquen un riesgo de que vuelva a delinquir, por lo que no se justificaba mantenerlo privado de la libertad.

La decisión llama la atención porque hace menos de tres meses ese mismo tribunal había legalizado la captura de Velasco, luego de que fuera llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

El vaivén judicial de Luis Fernando Velasco arrancó el 18 de diciembre de 2025, cuando se le impuso detención preventiva en un centro carcelario. El exministro interpuso una tutela por presuntas vulneraciones al debido proceso y, el 6 de agosto de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa medida y ordenó su libertad. Sin embargo, días después el Tribunal Superior de Bogotá volvió a privarlo de la libertad, esta vez con detención domiciliaria.

Velasco, abogado caucano y expresidente del Senado, fue uno de los ministros más cercanos al expresidente Gustavo Petro y llegó a la cartera del Interior en 2023, en plena negociación de las reformas del Gobierno con el Congreso.

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El juicio por la UNGRD quedó aplazado hasta 2027

Mientras recupera la libertad, el proceso contra Luis Fernando Velasco sigue enredado. La Corte Suprema de Justicia aplazó hasta febrero de 2027 el inicio del juicio contra el exministro del Interior y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también investigado por este escándalo.

Bonilla y Velasco fueron imputados hace aproximadamente un año y acusados hace seis meses. Desde entonces, el expediente ha estado atravesado por aplazamientos, solicitudes de prórroga, apelaciones y controversias entre la Fiscalía y las defensas por el acceso al material probatorio.

Los abogados de los exministros han puesto reparos al descubrimiento probatorio y aseguran que todavía tienen dificultades para acceder a la totalidad de los elementos que sustentan la acusación. Velasco llegó a cuestionar que la Fiscalía presentara en audiencia documentos cuyo contenido, según dijo, desconocía.

«La Fiscalía no ha sido leal con nosotros, sobredimensionó todos los cargos para podernos meter presos; nos acusó de saquear la Unidad de Riesgo y después dijo que no teníamos nada que ver con el peculado. El descubrimiento de pruebas ha sido absolutamente complicado», manifestó Bonilla.

¿De qué acusan al exministro Velasco?

Según la investigación, Luis Fernando Velasco habría intervenido en el direccionamiento de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la UNGRD con el propósito de conseguir votos en el Congreso para facilitar la aprobación de proyectos del gobierno de Gustavo Petro.

Entre mayo de 2023 y octubre de 2024 se habrían gestionado 79 proyectos por cerca de $612.000 millones, aunque solo siete se concretaron. En el escrito de acusación, la Fiscalía describió la relación entre los dos exministros como una «empresa criminal».

El ente acusador sostuvo que la existencia de roles definidos, objetivos claros y conductas reiteradas configuraría el delito de concierto para delinquir, y descartó que esas actuaciones pudieran justificarse como parte de la colaboración armónica entre poderes o del ejercicio legítimo de la actividad política.

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Con la decisión del Tribunal, Velasco enfrentará el juicio en libertad, a menos que una nueva determinación judicial modifique su situación. El exministro es uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Petro llamados a juicio por el escándalo de la UNGRD.