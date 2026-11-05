Resumen: Diana Bravo, directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), denunció en Barranquilla que desde que asumió el cargo, el 19 de agosto de 2026, ha sido víctima de amenazas e intimidaciones: cuatro mensajes anónimos, llamadas extrañas a sus hijos, acciones en las sedes territoriales de la entidad, un pasquín en su contra y hasta un dron que llegó de noche al pie de la ventana de su apartamento, en un piso 32. Pese a los hechos, la funcionaria aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y su trabajo al frente de la entidad. Hasta el momento no se conoce una investigación formal sobre las intimidaciones.

Directora de la SAE revela las amenazas e intimidaciones que ha enfrentado en el cargo

La directora de la SAE, Diana Bravo, denunció que desde que llegó al cargo ha enfrentado amenazas e intimidaciones que también han alcanzado a su familia. Mensajes anónimos, llamadas extrañas a sus hijos y hasta un dron al pie de su ventana hacen parte de los episodios que la funcionaria decidió sacar a la luz.

El relato lo entregó en Barranquilla, durante su participación en «Mujeres que transforman lo público», un encuentro de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) sobre el papel de la mujer en el sector público, realizado el 5 de noviembre de 2026.

«Si a mí me preguntan, ‘¿cómo te sientes en la SAE?’, pues después de cuatro anónimos, un dron a las 10:30 de la noche en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos, después de una acción en cada territorial, un pasquín, pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir», expresó la funcionaria.

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¿Qué intimidaciones denunció la directora de la SAE?

De acuerdo con su relato, las amenazas empezaron después de que asumió la dirección de la entidad, el pasado 19 de agosto. Además de los mensajes anónimos y del dron que apareció de noche frente a su apartamento, contó que ha habido acciones de intimidación en las sedes territoriales de la entidad y que llegó a circular un pasquín en su contra.

Pese a los episodios, la directora de la SAE aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y con la misión de la entidad, e hizo un llamado a no perder el enfoque en la función pública: «Para adelante, porque para atrás asustan«, manifestó.

También habló del reto que representa ser mujer en los cargos de dirección del Estado: «Porque somos mujeres estar acá es un reto, pero para los hombres es un logro», señaló. Y agregó que la transparencia en la administración pública es una lucha diaria, porque más que lo que hace el funcionario, se trata de «poder dormir con la convicción de que no tienen rabo de paja«.

Hasta el momento no se conoce una investigación formal sobre estas intimidaciones ni se ha establecido quiénes estarían detrás de los anónimos, el dron y las llamadas. Las autoridades deberán esclarecer el origen de los hechos.

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¿Quién es Diana Bravo, la directora de la SAE?

Diana Patricia Bravo Vélez es abogada de la Universidad Autónoma del Caribe, con especializaciones en Derecho Administrativo y Alta Gerencia, y una maestría en Administración (MBA). Acumula más de 24 años de trayectoria entre el sector público y el privado.

En la Fiscalía General de la Nación trabajó durante más de ocho años, donde ocupó cargos como fiscal delegada ante jueces penales municipales y directora seccional de fiscalías. También ha sido asesora jurídica, docente universitaria y conferencista, y es autora del libro «Una mujer que rompe el molde», centrado en el empoderamiento femenino.

Su nombramiento quedó oficializado mediante el Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, cartera a la que está vinculada la SAE. Llegó a la entidad en reemplazo de Amelia Pérez, quien ocupaba el cargo desde diciembre de 2024.

La Sociedad de Activos Especiales es la encargada de administrar, comercializar y arrendar los bienes que la justicia le arrebata a la criminalidad, incluidos los sometidos a extinción de dominio. También administra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), por lo que su dirección maneja intereses económicos de enorme peso.

Mientras las autoridades esclarecen los hechos, la funcionaria aseguró que seguirá concentrada en su trabajo al frente de la entidad y en su compromiso con la transparencia.