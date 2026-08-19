El exministro Luis Fernando Velasco quedó con casa por cárcel por caso UNGRD

Resumen: Luis Fernando Velasco quedó con detención domiciliaria tras la legalización de su captura por el caso UNGRD y los delitos que le atribuye la Fiscalía.

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco quedó bajo detención domiciliaria luego de que el Tribunal Superior de Bogotá legalizara su captura y le impusiera una nueva medida de aseguramiento por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con las autoridades, Velasco se presentó voluntariamente ante las autoridades y posteriormente se legalizó su captura.

La orden fue expedida por el Tribunal Superior de Bogotá y establece que deberá permanecer recluido en su domicilio mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía vinculó formalmente a Luis Fernando Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La investigación apunta a una presunta intervención en el direccionamiento de contratos de Invías y la UNGRD, con el supuesto propósito de conseguir apoyos de congresistas para proyectos impulsados por el Gobierno en el Congreso.

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El proceso tuvo un giro el pasado 6 de agosto, cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, dejó sin efectos una decisión del Tribunal Superior de Bogotá y ordenó su libertad.

Durante la audiencia de legalización de captura, el exministro pidió que se le permitiera continuar en libertad. En su intervención aseguró que su trayectoria política no lo convierte en una persona peligrosa y mencionó además antecedentes de amenazas, un atentado y un proceso judicial anterior en el que fue declarado inocente.

Con la nueva decisión, Luis Fernando Velasco deberá cumplir la medida de aseguramiento en su residencia. El Inpec permanecía a la espera de la notificación formal del fallo para efectuar el traslado desde una guarnición militar donde se habría entregado hasta su domicilio.

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