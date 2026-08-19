Resumen: Actualmente, a las empresas se les permite destinar hasta el 1% de su impuesto de renta a obras públicas. La propuesta busca elevar este tope al 10%

«Reconstrucción por Impuestos» (REXI): Antioquia y Medellín proponen elevar al 10 % el tope destinado a obras

Minuto30.com .- El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, junto a Proantioquia, le presentaron al presidente Abelardo De La Espriella un innovador mecanismo para acelerar la reconstrucción del país con inversión directa del sector privado.

La articulación entre los gobiernos locales y el Gobierno Nacional para hacer frente a los estragos del terremoto comienza a materializarse en propuestas financieras concretas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este miércoles la estructuración de un nuevo mecanismo llamado REXI (Reconstrucción por Impuestos), diseñado para inyectar un flujo histórico de capital a las regiones damnificadas.

La iniciativa, construida de la mano del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la corporación Proantioquia, fue presentada formalmente al presidente Abelardo De La Espriella, empalmando directamente con el reciente llamado del jefe de Estado al sector privado para unir fuerzas en esta emergencia nacional.

¿En qué consiste el mecanismo REXI?

La propuesta busca tomar como base el exitoso modelo actual de ‘Obras por Impuestos’ y potenciarlo de manera excepcional para atender la coyuntura. Las claves financieras de la iniciativa son:

Aumento del porcentaje: Actualmente, a las empresas se les permite destinar hasta el 1% de su impuesto de renta a obras públicas. La propuesta busca elevar este tope al 10%.

Recaudo proyectado: Teniendo en cuenta que Colombia recauda cerca de $150 billones al año por concepto de renta, este ajuste permitiría orientar alrededor de $15 billones anuales exclusivamente a la rehabilitación y reconstrucción de los departamentos afectados.

Ejecución privada: Los recursos no entrarían a la burocracia estatal. Las empresas privadas asumirían directamente la ejecución de las obras.

«La propuesta nuestra es que los privados asuman las obras, ejecutándolas con transparencia, eficiencia y en tiempo récord, que es lo que necesita la gente para rehacer rápidamente su vida», explicó el gobernador Rendón a través de sus canales oficiales.

Garantías para otros territorios y trabajo conjunto

Para disipar dudas sobre el impacto de esta medida en otras regiones vulnerables del país, el Gobernador de Antioquia fue enfático en aclarar que los recursos de REXI serían un monto adicional. Esto significa que los dineros ya aprobados por el CONFIS para los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) están plenamente garantizados y no sufrirán recortes.

Como muestra del compromiso institucional, el equipo especializado en ‘Obras por Impuestos’ de la Gobernación de Antioquia trabajará de manera articulada con el Gobierno Nacional para acompañar toda la estructuración legal y técnica de este nuevo mecanismo, buscando que entre en vigencia en el menor tiempo posible.