Todo listo para que este sábado, 14 de mayo, el colombiano Luis Díaz juegue su segunda final de la temporada con el Liverpool en el mítico estadio de Wembley por el título de la FA Cup.

El equipo inglés saldrá en búsqueda del segundo trofeo de la temporada frente al Chelsea, mismo rival con el que disputaron la Copa de la Liga de Inglaterra el pasado 27 de febrero.

Justo para este encuentro, la organización del torneo presentó los afiches oficiales de los finalistas. Por parte de los ‘reds’ generó sorpresa que se utilizara la imagen de Luis Díaz, pues tan solo lleva cuatro meses en el cuadro británico, lo que confirma la importancia que tiene ‘Lucho’ en Inglaterra.

Cabe mencionar que junto a Díaz aparece el director técnico alemán, Jürgen Klopp, el delantero Mohamed Salah y el defensa central Virgil Van Dijk.

Es de recordar que la FA Cup tuvo su origen en 1871 y es la competición de fútbol más antigua del mundo.

Could this be @LFC's year? 🏆👀

It's been 1️⃣6️⃣ years since they lifted the #EmiratesFACup – will the Reds do it this weekend?

🎨 @B3x_Graphics pic.twitter.com/p5SidGoADF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 10, 2022