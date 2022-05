No cabe duda que el jugador Luis Díaz tuvo una temporada óptima en Europa, tanto en su anterior equipo, el Porto donde jugó hasta diciembre de 2021 como en el Liverpool, club en el que ha sido todo un protagonista gracias al potencial con el que ha podido conseguir varios títulos.

Es por eso que el colombiano fue nombrado como uno de los mejores delanteros del ‘viejo continente’, conforme a la información del último informe del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).

Díaz estuvo por encima de grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Lewandowski y hasta de sus compañeros: Mohamed Salah y Sadio Mané, gracias a un puntaje de 87.6.

Así las cosas, el ‘guajiro’ se convirtió en el mejor delantero de Europa, detrás de Karim Benzema (88.2) y Phil Foden (87.7).

Cabe mencionar que el próximo desafío que tiene Luis Díaz es el próximo 28 de mayo en el Stade de France de Saint-Denis, en la final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

Introducing your 2021-22 #EmiratesFACup Team of the Season, as voted for by you, the fans! 🤩 pic.twitter.com/ZcixdKW5O2

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 23, 2022