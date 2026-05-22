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Resumen: La Alcaldía de Bello intensificó los controles contra el loteo ilegal en el Cerro Quitasol, donde hallaron más de 500 construcciones irregulares tras recientes operativos de vigilancia.

¡Pusieron la lupa! Hallaron más de 500 construcciones ilegales en el Cerro Quitasol

La Alcaldía de Bello intensificó los operativos de vigilancia y control en el Cerro Quitasol para frenar el loteo ilegal y la ocupación irregular de terrenos en esta zona protegida del municipio.

La decisión se tomó luego del incendio registrado el pasado fin de semana en la parte alta de Niquía, situación que volvió a encender las alertas sobre posibles invasiones y urbanizaciones no autorizadas.

Según informó la alcaldía, ya se han realizado más de 20 intervenciones en el cerro tutelar de los bellanitas con apoyo de diferentes dependencias y organismos de seguridad.

En el operativo más reciente participaron las secretarías de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, además del Cuerpo de Bomberos de Bello, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Las autoridades llegaron hasta el sector conocido como “Ciudad Perdida”, donde detectaron la construcción irregular de más de 500 predios.

De acuerdo con la Alcaldía, en esta zona presuntamente se estarían provocando incendios para facilitar el loteo ilegal y posteriormente comercializar terrenos de manera irregular.

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El secretario de Seguridad de Bello, Wber Zapata Lopera, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con construcciones no autorizadas o urbanizaciones ilegales en el Cerro Quitasol.

Además, la alcaldía puso en marcha la campaña “Nuestro verde no está en venta” y habilitó la línea de WhatsApp 301 726 71 72 para recibir información que permita identificar a las personas involucradas en estas prácticas.

Las autoridades también recordaron que la Fiscalía General de la Nación ya elevó el loteo ilegal en el Cerro Quitasol a noticia criminal, lo que permitirá avanzar en acciones judiciales para controlar la expansión irregular y proteger este importante referente ambiental del municipio.

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