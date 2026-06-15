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Resumen: Nueve integrantes del grupo ‘Caicedo’, incluido su presunto cabecilla, fueron enviados a prisión por su presunta participación en urbanización ilegal, extorsiones, desplazamiento forzado y otros delitos en la Comuna 9 de Medellín. La investigación señala que habrían ocupado zonas protegidas del cerro La Asomadera para parcelar terrenos, construir sin permisos y ejercer control sobre la comunidad mediante intimidaciones. El proceso judicial continúa.

Loteaban cerro protegido, cobraban multas y desplazaban familias en Medellín: pa’ la cárcel 9 del grupo ‘Caicedo’

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el señalado cabecilla y ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Caicedo’, tras ser investigados por múltiples conductas ilícitas relacionadas con urbanización ilegal, extorsión y otros delitos de alto impacto en la Comuna 9 de Medellín.

La decisión judicial se tomó luego de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que logró identificar y judicializar a los presuntos responsables de esta estructura criminal, señalada de ejercer control territorial mediante la ocupación irregular de zonas protegidas y la presión constante sobre la comunidad.

De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, el grupo habría impulsado la invasión de áreas ambientales de especial protección en el cerro La Asomadera, donde se habrían realizado parcelaciones ilegales, construcción de viviendas sin licencias y la instalación clandestina de servicios públicos.

Las autoridades también los señalan de imponer restricciones de movilidad dentro del sector, así como de aplicar supuestas sanciones económicas a los habitantes que no acataban las normas impuestas por la organización o que informaban a las autoridades sobre sus actividades.

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Según la investigación, estas acciones estarían orientadas a fortalecer el control de rentas ilícitas dentro del territorio donde tendría influencia la estructura delincuencial.

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Imputaciones y delitos señalados

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Uno de los hechos más graves atribuidos al grupo incluye el desplazamiento forzado de una familia en diciembre de 2024, así como la presunta participación en el homicidio de una mujer ocurrido en febrero de 2025, a quien habrían señalado de colaborar con las autoridades.

El ente acusador imputó a los procesados varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión, corrupción de particulares, urbanización ilegal, defraudación de servicios públicos, invasión de áreas de importancia ecológica, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, entre otros cargos relacionados con su presunta actividad criminal.

Entre los capturados se encuentran:

• Juan Camilo Atehortúa, alias ‘Rottweiler’, presunto cabecilla de la estructura.

• Jhon Alexander Mendoza, alias ‘Coño’ o ‘Cachetes’.

• Andrés Tamayo, alias ‘Orejas’.

• Duván Andrés Henao, alias ‘Frito’.

• Jhon Sebastián Graciano, alias ‘Palomo’.

• Johan Stivens Aguirre, alias ‘Comerciante’.

• Juan Carlos Henao, alias ‘Legal’.

Las autoridades judiciales continúan con el proceso para determinar el alcance total de las operaciones del grupo en la ciudad y posibles responsabilidades adicionales dentro de la organización criminal.