¡Los tenían en la mira! Cinco judicializados por presuntos robos a apartamentos en el Valle de Aburrá

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Resumen: La Fiscalía judicializó a cinco personas por su presunta participación en hurtos a apartamentos de Medellín y Envigado. Los casos investigados ocurrieron en febrero y junio, con pérdidas que superaron los $146 millones. Dos de los procesados recibieron medida de aseguramiento en prisión y los otros tres deberán permanecer en su domicilio con brazalete electrónico.

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Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a cinco personas que estarían relacionadas con varios hurtos registrados en apartamentos de Medellín y Envigado, Antioquia, entre febrero y junio de 2026.

Los procesados son Isabel Cristina Montes, Juan Pablo Pulgarín, Edison Osorio, Giovanni Builes y Mateo Sánchez, quienes fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado.

El caso fue asumido por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín, quien, a partir de las denuncias y las labores investigativas, estableció que los señalados presuntamente ingresaban a los inmuebles aprovechando que sus habitantes no se encontraban allí.

Los casos investigados

Uno de los hechos ocurrió el 1 de febrero en el barrio Los Naranjos de Envigado. De acuerdo con la denuncia, los presuntos responsables llegaron al lugar vestidos de enfermeros, una apariencia que habrían utilizado para evitar sospechas.

Posteriormente, habrían ingresado al inmueble y se apoderaron de elementos cuyo valor fue estimado en más de 50 millones de pesos.

El segundo episodio se presentó el 13 de junio en un edificio residencial del barrio Laureles, en Medellín. Según la investigación, en un periodo de aproximadamente una hora fueron afectados tres apartamentos.

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De las viviendas habrían sido sustraídos diferentes objetos de valor y dinero en efectivo. En este caso, las pérdidas fueron superiores a los 96 millones de pesos.

Capturas y decisiones judiciales

Las capturas se llevaron a cabo mediante procedimientos de la Policía Nacional en Medellín, Antioquia, y Pereira, Risaralda.

Durante las audiencias de legalización e imputación, los cinco procesados no aceptaron los cargos. Posteriormente, un juez definió las medidas de aseguramiento para cada uno.

Isabel Montes y Juan Pablo Pulgarín deberán permanecer en un centro carcelario, mientras que Edison Osorio, Giovanni Builes y Mateo Sánchez cumplirán la medida en sus respectivos lugares de domicilio y deberán utilizar brazalete electrónico.

El proceso judicial continuará para establecer la responsabilidad de los cinco procesados frente a los hechos por los que fueron vinculados.