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Resumen: La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra un exfuncionario del Metro de Medellín, investigado por presuntas conductas de carácter sexual relacionadas con dos menores que estaban vinculadas como aprendices al programa Cultura Metro. Los hechos habrían ocurrido durante jornadas laborales los días 8 y 11 de abril de 2024. El proceso pasó al área de decisión disciplinaria y continuará en etapa de juzgamiento, mientras se determina si existe responsabilidad por las conductas investigadas.

Exfuncionario del Metro de Medellín enfrenta cargos por presuntas conductas sexuales con dos menores

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Pablo Franco, quien se desempeñaba como auxiliar operador de estación del Metro de Medellín, por hechos que habrían involucrado a dos menores de edad vinculadas como aprendices al programa Cultura Metro.

La investigación disciplinaria se relaciona con situaciones que presuntamente ocurrieron los días 8 y 11 de abril de 2024, durante una jornada laboral en una estación del sistema, mientras las jóvenes desarrollaban sus actividades formativas.

Según el Ministerio Público, Franco habría sostenido conversaciones de contenido sexual con las dos menores y, presuntamente, habría aprovechado la posición laboral que ocupaba frente a ellas.

Yenny Teresita Serna, personera delegada 2 de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, explicó que el caso está siendo analizado bajo las disposiciones del Código General Disciplinario.

“De acuerdo con la actuación disciplinaria, el investigado presuntamente sostuvo conversaciones de contenido sexual no consentida, presuntamente, aprovechando su posición laboral. Los hechos son objeto de análisis a la luz del código general disciplinario”, manifestó Serna.

El pliego de cargos contempla presuntas “conductas de hostigamiento verbal con fines sexuales no consentidos” y también un posible incumplimiento de los deberes funcionales relacionados con el trato respetuoso, imparcial y recto que deben mantener los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

¿En qué etapa está el proceso?

El expediente ya fue remitido al área de decisión disciplinaria, donde continuará la etapa de juzgamiento. En esta instancia se analizarán los elementos incorporados al proceso para determinar si existe responsabilidad disciplinaria por las conductas investigadas.

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La formulación del pliego de cargos no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad del investigado.

En caso de que durante el proceso se establezcan posibles responsabilidades de carácter penal, el caso podría ser remitido a la Fiscalía General de la Nación.

Protección de las menores

La Personería hizo un llamado a fortalecer las medidas destinadas a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y a garantizar espacios de formación seguros, respetuosos y libres de violencia o acoso.

De acuerdo con la información conocida, los señalamientos están dirigidos contra la conducta individual que es materia del proceso disciplinario y no comprometen al Metro de Medellín como entidad.

La empresa, según el reporte, cuenta con campañas y estrategias para prevenir el acoso sexual tanto dentro del sistema de transporte como en sus espacios laborales.

Ahora será la autoridad disciplinaria competente la encargada de determinar el resultado del proceso y establecer si las conductas atribuidas a Franco generan responsabilidad.