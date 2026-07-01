¡Los sorprendieron en plena extorsión! Caen dos presuntos integrantes de ‘Los Chatas’ en Girardota

Resumen: Dos hombres señalados de pertenecer a ‘Los Chatas’ fueron capturados en flagrancia en Girardota cuando, presuntamente, recibían dinero producto de una extorsión a un distribuidor de alimentos. Durante el operativo fueron incautados un arma de fuego, tres celulares y una motocicleta, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer si estarían relacionados con otros casos similares.

Un operativo desarrollado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Alcaldía de Girardota, permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de integrar el grupo de delincuencia organizada ‘Los Chatas’, quienes, según las autoridades, estarían implicados en un caso de extorsión contra un transportador encargado de distribuir alimentos en varias veredas del municipio.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Encenillos, donde unidades del Gaula desplegaron un plan antiextorsión luego de recibir una denuncia que alertaba sobre las exigencias económicas de las que venía siendo víctima el conductor de un vehículo repartidor de alimentos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los capturados, de 31 y 39 años, fueron sorprendidos cuando, presuntamente, recibían un pago de 500.000 pesos en efectivo, dinero que habría sido exigido al comerciante para permitirle continuar con la entrega de productos durante su recorrido habitual.

Las investigaciones preliminares indican que el transportador era intimidado con un arma de fuego y obligado a realizar pagos periódicos para poder abastecer tiendas ubicadas en las veredas El Palmar, Encenillos y Jamundí, en jurisdicción del municipio de Girardota. Según el proceso investigativo, las exigencias económicas se habrían convertido en una práctica recurrente mientras la víctima desarrollaba su actividad comercial.

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Operativo permitió la captura en flagrancia

La intervención de los uniformados se produjo justo en el momento en que los dos hombres, al parecer, recibían el dinero entregado por el conductor, lo que permitió materializar la captura en flagrancia y evitar que continuaran con la presunta actividad extorsiva.

CREÍAN QUE IBAN POR EL DINERO…. TERMINARON CAPTURADOS! 🚔 En Girardota, dos presuntos extorsionistas fueron capturados en flagrancia justo cuando recibían $500 mil producto a un transportador de alimentos. pic.twitter.com/sv3TFMJDIL — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (@PoliciaMedellin) June 30, 2026

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego y tres teléfonos celulares. Además, las autoridades inmovilizaron la motocicleta en la que se movilizaban los capturados, vehículo que, según la investigación, habría sido utilizado para la comisión de los hechos.

Los equipos de comunicación quedaron bajo custodia de las autoridades y serán sometidos a análisis forenses con el fin de establecer si contienen información que permita relacionar a los investigados con otros posibles casos de extorsión o identificar nuevas víctimas.

Continuarán las investigaciones

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los presuntos delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su situación jurídica será definida por un juez durante las audiencias preliminares.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsiones a través de la línea 165 del Gaula o de la línea de emergencia 123, destacando que la información suministrada por la comunidad resulta fundamental para adelantar este tipo de operaciones contra las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad en el norte del Valle de Aburrá.