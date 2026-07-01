Resumen: Un mono aullador rojo fue rescatado por la Policía en Guarne luego de ser hallado en poder de un hombre. Tras ser entregado a Cornare, especialistas confirmaron que presentaba múltiples afectaciones asociadas a un prolongado cautiverio, por lo que permanecerá bajo atención médica mientras avanza su proceso de recuperación.

¡Indignante! Rescatan en Guarne a un mono aullador con graves afectaciones tras más de un año en cautiverio

Un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Guarne permitió rescatar un ejemplar de mono aullador rojo (Alouatta seniculus), que era mantenido de manera ilegal por un hombre. El animal fue hallado sobre los hombros del presunto responsable mientras este permanecía en un establecimiento público, situación que derivó en su captura por el delito relacionado con la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Tras el procedimiento, el primate fue entregado a Cornare, entidad que asumió su custodia y ordenó su traslado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), donde un equipo de profesionales inició las valoraciones médicas para conocer su estado de salud.

Las primeras evaluaciones realizadas por los médicos veterinarios evidenciaron que el mono presenta varias afectaciones compatibles con un prolongado periodo de cautiverio. Entre los hallazgos se identificó un cuadro de malnutrición crónica, reflejado en su baja condición corporal y en el deterioro de su pelaje, además de alteraciones en la piel y problemas gastrointestinales.

Durante la revisión clínica también fue detectada una lesión en la planta del miembro posterior izquierdo, condición que le genera dificultades para desplazarse y que actualmente es objeto de seguimiento por parte del personal especializado del centro de atención.

Un largo periodo de cautiverio compromete su recuperación

De acuerdo con la información entregada por Cornare, el ejemplar habría permanecido en cautiverio durante más de un año, una situación que afecta significativamente sus posibilidades de rehabilitación y de un eventual regreso a su entorno natural.

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Mientras avanza su proceso de recuperación, el mono permanecerá bajo observación permanente en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde los especialistas continuarán evaluando su evolución para determinar cuál es la alternativa que mejor garantice su bienestar.

Desde la autoridad ambiental explicaron que los primates requieren condiciones muy específicas para desarrollarse adecuadamente y que su permanencia fuera de su hábitat genera consecuencias tanto en su salud física como en su comportamiento.

Asimismo, recordaron que especies como el mono aullador rojo desempeñan un papel esencial dentro de los ecosistemas, especialmente por su aporte a la dispersión de semillas y a la conservación de los bosques, por lo que su extracción del medio natural también tiene efectos sobre el equilibrio ambiental.

Cornare reitera el llamado a proteger la fauna silvestre

La corporación ambiental insistió en que la tenencia, el tráfico y la comercialización de animales silvestres constituyen un delito ambiental. De acuerdo con la Ley 2111 de 2021, estas conductas pueden acarrear penas privativas de la libertad y multas que van desde 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, Cornare hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra o tenencia de especies silvestres como mascotas y reportar oportunamente cualquier caso de tráfico, comercialización o afectación contra la fauna. La entidad reiteró que estos animales no deben permanecer en cautiverio y que su conservación depende de que continúen viviendo en los ecosistemas donde cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad.