Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
    Fotos

    Silleteros y Feria de las Flores iluminan los Alumbrados: quedan 20 días para vivir el homenaje a Medellín

    La tradición silletera también ilumina la Navidad en Medellín. Flores y cultura paisa hacen parte de los Alumbrados EPM.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de cortesía.
    Resumen: Silleteros y la Feria de las Flores protagonizan el homenaje cultural de los Alumbrados EPM por los 350 años de Medellín, con figuras luminosas y tradición paisa.

    En el marco de la celebración por los 350 años de Medellín, los Alumbrados EPM rinden un emotivo homenaje a dos de los símbolos culturales más representativos de la ciudad: la Feria de las Flores y los silleteros, íconos de tradición, color y orgullo paisa.

    Uno de los principales atractivos de este recorrido es el jardín colgante instalado sobre el río Medellín, una imponente estructura compuesta por 9.121 flores luminosas, elaboradas de manera artesanal.

    En este espacio se destacan figuras inspiradas en orquídeas, clavelinas, siemprevivas, pensamientos, cartuchos, botones de oro y aves del paraíso, especies emblemáticas de la cultura silletera.

    Gracias a su programación electrónica, el montaje ofrece un espectáculo multicolor visible desde distintos puntos de la ciudad.

    A este homenaje se suman otras figuras de gran formato que hacen parte del recorrido. Entre ellas, un carriel paisa de 11 metros de altura, que ofrece una experiencia inmersiva de luces, y una réplica de una chiva tradicional, decorada con silletas en su techo y una gallinita en el capó, evocando los antiguos medios de transporte utilizados por los silleteros.

    Antes de llegar al puente de la calle 33, los visitantes se encuentran con una escena dedicada al arte de elaborar silletas. Allí se alza una figura monumental de un silletero, vestido con su atuendo tradicional, tejida por artesanas de los Alumbrados EPM como símbolo del legado cultural que ha trascendido generaciones.

    EPM extendió la invitación a recorrer los Alumbrados en familia y con amigos, destacando que esta experiencia navideña estará disponible hasta el 12 de enero de 2026, en el horario de 6:00 p.m. a 12:00 de la noche.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

