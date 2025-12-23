¡Paren todo! Ya hay fecha y hora para el choque de colosos entre Atlético Nacional y Millonarios en la Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 como se sabe, definió un enfrentamiento de alto calibre para la fase preliminar en Colombia.

Se trata del juego donde Atlético Nacional recibirá a Millonarios, compromiso para el que ya hay fecha.

De acuerdo con el reporte que entrega la Conmebol en relación con la Copa Sudamericana, el clásico del país ya tiene fecha y hora.

El duelo fue programado para el miércoles 4 de marzo de 2026 desde las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso promete paralizar al país futbolero, enfrentando a dos de las instituciones más grandes de Colombia por un cupo directo a la fase de grupos del certamen continental.

Esta llave se disputará bajo el formato de partido único, lo que añade una dosis máxima de dramatismo y presión para ambos planteles.

Para el “Rey de Copas”, la localía en Medellín representa una ventaja estratégica fundamental, pues contará con el respaldo masivo de su hinchada en una noche donde no hay margen de error.

El ganador avanzará en el torneo, mientras que el perdedor se despedirá prematuramente de toda competencia internacional por el resto del año.

Para Atlético Nacional, este encuentro trasciende la rivalidad histórica contra el equipo bogotano, ya que representa una nueva oportunidad de saldar una deuda pendiente con su vitrina.

A pesar de su exitoso palmarés en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana es el trofeo que aún se le resiste al verde paisa.

El objetivo es claro, superar este primer escollo para finalmente buscar el título que le ha sido esquivo.

