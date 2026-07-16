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Resumen: Desarticulan a ''Los Seguros' en Bogotá tras capturar a 12 presuntos integrantes señalados de tráfico de drogas, torturas y otros delitos.

Cayó ‘Los Seguros’: la banda que torturaba con ácido y machetes para controlar el narcotráfico en Bogotá

La banda ‘Los Seguros’ fue desarticulada por las autoridades tras un operativo que permitió la captura de 12 presuntos integrantes en Bogotá, Cúcuta y el departamento de Guainía.

La organización es señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes y de cometer actos de tortura para mantener el control interno de la estructura criminal en el sector del Siete de Agosto.

La investigación fue adelantada durante un año por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, la banda ‘Los Seguros’ obtenía rentas ilegales cercanas a los $2,5 millones de pesos diarios mediante la comercialización de marihuana, bazuco, cocaína y otras sustancias estupefacientes.

La cabecilla sería alias Marcela, conocida como ‘La Madre’, mientras que su hijo, alias ‘Millos’, habría coordinado las actividades ilícitas junto con otros integrantes de la organización.

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Las investigaciones, que incluyeron labores de agente encubierto, vigilancias e interceptaciones de comunicaciones, permitieron establecer que algunos miembros de la estructura presuntamente torturaban a personas que intentaban abandonar la organización utilizando ácido, machetes y mangueras para intimidarlas.

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Durante los procedimientos, las autoridades intervinieron el hotel La Rosa Dorada, señalado de funcionar como centro de acopio de estupefacientes y lugar donde, presuntamente, eran retenidas y agredidas algunas víctimas. Además, se determinó que un gastrobar era utilizado para recaudar el dinero producto de la venta de drogas.

En los operativos fueron incautadas más de 22.000 cápsulas de bazuco, más de 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de cocaína y tusibi, seis panelas de bazuco, bolsas con marihuana, dos revólveres calibre 38, munición, teléfonos celulares, una gramera, un DVR y registros contables de la actividad ilegal.

Los 12 capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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