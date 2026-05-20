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Resumen: En Engativá, la Policía frustró un intento de hurto a un local de motocicletas en el barrio La Europa gracias a la alerta de la propietaria, quien detectó la situación mediante cámaras de seguridad desde su celular, lo que permitió la rápida reacción de las autoridades; aunque los sospechosos causaron daños en una reja del establecimiento, no lograron cometer el robo, huyeron del lugar y durante el operativo fue capturado un hombre de 39 años y se inmovilizó un vehículo, quedando el caso a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¡Los pilló por el celular! Dueña de local frustró millonario robo en Engativá gracias a sus cámaras

Un intento de hurto a un establecimiento comercial en la localidad de Engativá, en Bogotá, fue frustrado gracias a la oportuna alerta de la propietaria del negocio, quien detectó la situación a través del sistema de cámaras de seguridad desde su celular y dio aviso inmediato a las autoridades.

El hecho se registró en el barrio La Europa, donde varios sujetos habrían intentado ingresar a un local dedicado a la compra y venta de motocicletas. Según la información oficial, los presuntos responsables no lograron concretar el robo y únicamente causaron daños en una de las rejas del establecimiento antes de huir del lugar.

Alerta ciudadana y reacción policial

Mientras uniformados adelantaban labores de patrullaje y control en la zona, la central de radio recibió el reporte sobre la situación, lo que permitió activar una respuesta inmediata. Las patrullas se desplazaron hasta el punto señalado y lograron ubicar a los sospechosos, quienes intentaban cometer el hurto.

Al notar la presencia de la Policía, los individuos escaparon, aunque uno de ellos fue posteriormente capturado durante el operativo.

El hombre detenido, de 39 años, fue señalado por su presunta participación en el hecho y fue capturado por el delito de daño en bien ajeno.

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Un vehículo inmovilizado y elementos a disposición de la Fiscalía

Durante el procedimiento también fue inmovilizado un vehículo que habría estado involucrado en el intento de hurto. Tanto el capturado como el automotor fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso correspondiente.

Intentaron meterse a un local de motos en #Engativá, sin embargo su dueña y patrullas del sector los tenían bajo la lupa. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En contados minutos mientras estaban forzando las rejas, policías comenzaron una persecución que dejó un capturado que ahora responderá ante la justicia. pic.twitter.com/pqMArkrplp — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 20, 2026

Las autoridades destacaron que la acción conjunta entre la denuncia ciudadana y la rápida reacción policial permitió evitar la consumación del delito.

Balance de seguridad en Bogotá y llamado a la denuncia ciudadana

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del año se ha registrado una reducción del 56% en los casos de hurto a comercio, lo que representa 2.048 casos menos frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la institución ha reportado la captura de más de 13.857 personas por distintos delitos en la capital.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso o situación delictiva a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la denuncia oportuna es clave para la reacción policial y la judicialización de los responsables.