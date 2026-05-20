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Resumen: Ocho personas fueron capturadas y judicializadas por su presunta pertenencia a “Los Olivares”, señalada de comercializar estupefacientes en Usme, sur de Bogotá. La investigación indica que la estructura operaba desde 2024 en puntos de expendio en vía pública y distribuía marihuana, bazuco y cocaína en el sector. Entre los procesados están alias “La Flaca” y “Care Lindo”, presuntos cabecillas, y se les atribuye el uso de un menor de edad. Los capturados no aceptaron cargos y fueron enviados a centro carcelario con medida de aseguramiento.

¡Caen ‘Los Olivares’ en Usme! Golpe a red que usaba menor para vender droga en el sur de Bogotá

Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN permitió judicializar a ocho presuntos integrantes de una estructura delincuencial conocida como “Los Olivares”, señalada de dinamizar el tráfico de estupefacientes en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, este grupo habría estado involucrado desde el año 2024 en actividades de almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias ilícitas en distintos puntos de expendio ubicados en vía pública y zonas estratégicas del sector.

Según los elementos recopilados por la policía judicial, la organización mantenía presencia constante en barrios aledaños, donde presuntamente ejercía control territorial para facilitar la venta de droga bajo la modalidad de menudeo.

Las labores investigativas permitieron establecer que los estupefacientes eran distribuidos en diferentes presentaciones, entre ellas marihuana dosificada en cigarrillos artesanales, bazuco empacado en cápsulas y cocaína en bolsas herméticas, lo que habría facilitado su comercialización permanente en la zona.

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Dentro de los procesados fueron identificados Leidy Vanessa Sánchez Osuna, alias “La Flaca”, y Carlos Andrés Cárdenas Cortés, alias “Care Lindo”, quienes, según la investigación, serían los principales articuladores de la estructura ilegal. A alias “La Flaca” se le atribuye además la presunta instrumentalización de su hijo menor de edad para actividades relacionadas con la distribución de las sustancias ilícitas.

También fueron judicializados Alciriares Velandia Cárdenas, alias “Mono”; Duván Stiven Chipatecuo López, alias “Tatto”; Tania Valentina Rojas Pardo, alias “Pepa”; Yeferson Gómez, alias “Flaco”; Jaime Andrés Rodríguez Choachí y Gerardo Sáenz Piza.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los ocho capturados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos, de acuerdo con el nivel de participación individual de cada uno.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias. Un juez de control de garantías ordenó que todos permanezcan con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.