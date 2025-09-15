Resumen: En un operativo conjunto entre la Policía de Bogotá y la inteligencia militar, tres hombres fueron capturados en la localidad de Suba por el delito de tráfico y comercialización de armas de fuego. Los sospechosos fueron interceptados en el barrio Rincón Norte cuando se disponían a hacer la entrega de dos revólveres. El vehículo en el que se movilizaban también fue inmovilizado. Con esta acción, las autoridades suman 86 detenciones por el mismo delito en lo que va del año 2025 en esa localidad.

¡Los pillaron en plena entrega! Capturados tres presuntos traficantes de armas en el noroccidente de Bogotá

En un golpe contundente contra la delincuencia en el noroccidente de la capital, la Policía Metropolitana y la inteligencia militar lograron la captura de tres hombres señalados de dedicarse a la comercialización ilegal de armas de fuego en la localidad de Suba.

Las detenciones se llevaron a cabo en el barrio Rincón Norte, como resultado de una operación conjunta que incluyó actividades de prevención y labores de inteligencia. Según informó el teniente coronel Diego Villar, comandante de la Estación de Policía de Suba, las autoridades seguían de cerca a los sospechosos, quienes fueron interceptados justo en el momento en que se disponían a realizar una entrega de armas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos revólveres y un vehículo que era utilizado por los detenidos. Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este resultado se suma a los esfuerzos de las autoridades en la localidad de Suba. En lo que va del año 2025, los planes de prevención y control han permitido la captura de 86 personas por delitos relacionados con el tráfico de armas, y se han logrado sacar de circulación un total de 68 armas de fuego en la zona.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.