Hombre disparó al aire en pleno funeral e intentó escapar en Bogotá

Lo que parecía un momento solemne para una familia en Bogotá terminó en pánico y caos. En medio de un funeral en el barrio Molinos, localidad de Rafael Uribe, un hombre desenfundó un arma y comenzó a disparar al aire.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la caravana fúnebre bloqueó una vía principal, puso música a alto volumen y consumió licor en la vía pública.

Fue en ese contexto que el sujeto accionó el arma, lo que generó temor entre los vecinos, quienes alertaron a la Policía Metropolitana.

El individuo fue identificado y seguido en tiempo real por las cámaras de vigilancia (C4 Bogotá). Las imágenes permitieron registrar cómo, tras disparar, intentó ocultarse en una vivienda y abandonó el arma de fuego. Luego trató de mezclarse con la multitud para evadir a los uniformados.

El seguimiento tecnológico permitió a la Policía ubicarlo incluso cuando abordó un vehículo particular para escapar. Sin embargo, la misma caravana fúnebre bloqueó el paso, facilitando su captura a una cuadra del lugar.

El hombre capturado deberá responder por porte ilegal de armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de hechos a la Línea 123 y destacó que la vigilancia tecnológica sigue siendo clave para reducir la impunidad en Bogotá.

En plenas exequias, decenas de personas cerraron calles con música a todo volumen y un sujeto empezó a disparar al aire, poniendo en peligro a los demás. Todo se veía desde las cámaras del #C4Bogotá. Cuando llegó @PoliciaBogota escondió el arma e intentó escabullirse entre la… pic.twitter.com/hNCTYUmoSb — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 15, 2025

