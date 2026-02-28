Cayó en Bogotá colombiano requerido en Brasil por lavado de activos y vínculos con narcotráfico

En un operativo coordinado entre autoridades colombianas e internacionales, la Policía Nacional detuvo en Bogotá a Miguel Ángel Díaz, ciudadano colombiano buscado por la justicia brasileña por su presunta participación en una red de tráfico de drogas y lavado de activos.

La captura tuvo lugar en el sector de Santa Rita, producto del trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Interpol. Díaz era requerido mediante notificación roja por el Juzgado 1 Penal de Teófilo Otoni, en el estado brasileño de Minas Gerais, donde enfrenta cargos relacionados con organización criminal y manejo ilícito de recursos provenientes del narcotráfico.

Según las investigaciones, el detenido habría actuado como operador financiero de la organización, encargándose de dar apariencia legal a los fondos generados por la venta de estupefacientes. Para ello, se utilizaba una empresa fachada del sector pesquero registrada en el estado de Amazonas, que funcionaba como vehículo para la entrada sistemática de capital ilícito al sistema financiero. Los recursos eran fraccionados en múltiples depósitos de bajo monto, evitando generar alertas en las entidades bancarias.

Entre 2019 y 2025, la empresa fachada habría recibido cerca de un millón de dólares, distribuidos en 2.229 consignaciones provenientes principalmente de las ciudades de Belo Horizonte y Teófilo Otoni, en Brasil. La operación delictiva se mantuvo bajo investigación hasta que se logró la colaboración entre autoridades internacionales, lo que permitió localizar y asegurar a Díaz Lozano en Colombia.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín e Interpol Colombia, destacó que este resultado evidencia la capacidad de coordinación entre agencias judiciales y policiales para enfrentar el crimen organizado transnacional. “Acciones como esta muestran que no se tolerará el lavado de activos ni el narcotráfico, y refuerzan la cooperación internacional en la lucha contra estas redes”, afirmó.

Tras su detención, Miguel Ángel Díaz fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se realicen los procedimientos diplomáticos correspondientes para su extradición hacia Brasil. La Fiscalía continuará con la custodia y el seguimiento del caso mientras se tramitan los pasos legales para cumplir con el requerimiento internacional.

Golpe al crimen trasnacional en Bogotá. La @PoliciaColombia detuvo en la capital de la república a Miguel Ángel Díaz Lozano, buscado mediante notificación roja de Interpol. El ciudadano es requerido por el Juzgado 1° Penal de Teófilo Otoni, Brasil, por los delitos de organización… pic.twitter.com/G9NJ6L5rGG — Mindefensa (@mindefensa) March 1, 2026

Este operativo representa un nuevo golpe al crimen transnacional en Colombia, destacando la efectividad de la cooperación judicial y policial entre países para combatir estructuras que operan a través de empresas fachada y mecanismos sofisticados de blanqueo de capitales.