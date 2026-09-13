Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía recuperó en un parqueadero de Bosa un carro que había sido hurtado minutos antes y capturó a dos hombres que se encontraban en el lugar donde presuntamente era ocultado. El vehículo fue ubicado gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y presentaba daños en el sistema de encendido y varios cables cortados. Los capturados quedaron bajo medida de aseguramiento por el delito de receptación.

¡Los pillaron en el escondite! Capturan a dos hombres que ocultaban carro robado en un parqueadero de Bosa

Un vehículo que había sido hurtado minutos antes terminó siendo recuperado por la Policía en un parqueadero de la localidad de Bosa, donde presuntamente pretendían ocultarlo. El seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad permitió ubicar el automotor y conducir a las autoridades hasta el lugar donde se encontraba.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el robo comenzó cuando un presunto delincuente intimidó con un arma de fuego a la víctima para apoderarse del carro. Después de cometer el hurto, el vehículo fue llevado hasta un parqueadero ubicado en Bosa.

Las cámaras siguieron el recorrido del vehículo

El trayecto del automotor pudo ser seguido mediante las cámaras de seguridad, lo que permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá mantenerlo ubicado y avanzar en el procedimiento para recuperarlo. Finalmente, los uniformados llegaron hasta el parqueadero donde había sido dejado.

Durante la intervención, las autoridades encontraron que el carro presentaba modificaciones relacionadas con su sistema de encendido. Según la Policía, el vehículo tenía el sistema de encendido y varios cables cortados.

Esto le podría interesar: ¡Una discusión terminó a cuchillo! Capturan a hombre señalado de herir a un adulto mayor en Teusaquillo

En el mismo parqueadero fueron encontrados dos hombres, quienes fueron capturados y quedaron vinculados al caso por el delito de receptación. Esta conducta se configura cuando una persona adquiere, posee, oculta, vende o transfiere un bien que proviene de un delito previo, sin que necesariamente haya participado directamente en el hurto.

Estos sujetos hurtaron un carro y creyeron haber escapado. Minutos después, la Policía les cerró el paso. Tras intimidar con un arma de fuego a la víctima, huyeron con el vehículo. Cámaras y llamadas de la comunidad permitieron seguirles el rastro hasta un parqueadero en Bosa… pic.twitter.com/UiuxSW9UBo Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 13, 2026

Dos capturados quedaron bajo medida de aseguramiento

La Policía también informó que los dos capturados registraban anotaciones por diferentes delitos, entre ellos hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Tras el procedimiento, ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, un juez les dictó medida de aseguramiento y actualmente permanecen privados de la libertad.

El caso se logró esclarecer a partir de la articulación entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la ciudadanía, junto con el seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad, que permitió establecer el trayecto del vehículo después del hurto y ubicarlo en el lugar donde había sido dejado.

Ante este tipo de situaciones, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para informar oportunamente cuando observe a personas que puedan estar cometiendo algún delito. Para ello, está disponible la Línea 123, a través de la cual se pueden reportar este tipo de hechos.