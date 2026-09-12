¡Una discusión terminó a cuchillo! Capturan a hombre señalado de herir a un adulto mayor en Teusaquillo

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Resumen: Un hombre de 31 años fue capturado por la Policía de Bogotá tras ser señalado de herir con un arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años en el sector de Galerías, Teusaquillo. El caso se habría presentado durante una situación de intolerancia y la víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de lesiones personales.

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Un hombre de 31 años fue capturado por la Policía de Bogotá luego de ser señalado de agredir con un arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años en el sector de Galerías, localidad de Teusaquillo, al norte de Bogotá.

El procedimiento se produjo después de que la comunidad alertara a las autoridades a través de la Línea de Emergencias 123, lo que permitió la reacción de los uniformados y la detención del señalado agresor.

El hecho habría ocurrido durante una situación de intolerancia

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la agresión se habría registrado en medio de una situación de intolerancia. Durante el hecho, el ciudadano de 61 años habría resultado lesionado con un arma cortopunzante.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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La Policía señaló que el hombre capturado, quien al parecer sería hincha de un equipo de fútbol, fue detenido en el marco de la respuesta de los uniformados al reporte realizado por la comunidad.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía

Luego de su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso correspondiente por el delito de lesiones personales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de atender los conflictos sin recurrir a agresiones físicas. Frente a este tipo de situaciones, la Policía de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y la tolerancia, evitando cualquier forma de violencia.

La intervención de los uniformados se produjo tras el aviso oportuno de la comunidad a la línea 123, permitiendo que el señalado fuera capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.