¡Los pillaron empujando el carro robado! Tres hombres fueron capturados tras persecución en Bogotá

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Resumen: Tres hombres fueron capturados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, tras presuntamente hurtar un vehículo de plataforma digital. Gracias al seguimiento realizado por las cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía, los sospechosos fueron ubicados luego de intentar escapar tras abandonar el automóvil. El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario, mientras las autoridades destacaron el papel de la tecnología en la lucha contra la delincuencia.

La rápida reacción de la Policía y el monitoreo de las cámaras de seguridad permitieron la captura de tres hombres señalados de participar en el hurto de un vehículo de plataforma digital en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Según las autoridades, los presuntos responsables solicitaron un servicio en el barrio Olaya con destino al barrio San Francisco. Durante el recorrido habrían intimidado al conductor para despojarlo del automóvil.

Tras el robo, el vehículo fue ubicado mediante el sistema de videovigilancia de la ciudad. Las cámaras registraron a los sospechosos empujando el carro en el sector de Bosques de San Carlos después de que este se apagara.

Las cámaras fueron clave para ubicarlos

Con la información obtenida en tiempo real, desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) se alertó a las patrullas sobre la ubicación de los sospechosos.

Al notar la presencia de los uniformados, los hombres abandonaron el vehículo e intentaron escapar corriendo. Sin embargo, fueron interceptados y capturados pocos metros después. El automóvil fue recuperado y devuelto a su propietario.

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Tecnología al servicio de la seguridad

Las autoridades destacaron que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sistema de videovigilancia y la reacción de los uniformados en terreno.

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Intentaron robarse este vehículo de plataforma, pero las cámaras de videovigilancia ya los venían siguiendo cuando se les apagó en Bosques de San Carlos. En segundos llegó @PoliciaBogota y, aunque quisieron escapar, fueron capturados. El hurto a vehículos ha disminuido un 17 %… pic.twitter.com/X6V9tYThdR — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 1, 2026

Actualmente, Rafael Uribe Uribe cuenta con 284 cámaras de seguridad que apoyan las labores de prevención e investigación de delitos. De acuerdo con cifras oficiales, la localidad registra reducciones del 17 % en hurto a vehículos, 48 % en hurto a personas, 30 % en hurto a residencias, 41 % en hurto a comercio, 94 % en violencia intrafamiliar, 11 % en hurto a celulares y 39 % en hurto a bicicletas.

“Estamos atacando todos los delitos en Bogotá y este resultado demuestra cómo la tecnología y la presencia de nuestros uniformados permiten actuar de manera oportuna. Las cámaras de vigilancia y el trabajo articulado con las patrullas en terreno continúan siendo fundamentales para combatir estructuras delincuenciales y fortalecer la seguridad en los barrios”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123.