¡Los pillaron desarmándolas! Cayó ‘deshuesadero’ de motos en Los Mártires; ocho personas fueron capturadas

Resumen: En Los Mártires, la Policía de Bogotá desmanteló un deshuesadero de motocicletas y capturó a ocho personas. Durante el operativo se incautaron motores, llantas, farolas, suspensiones y otras partes con sistemas alterados o sin identificación, mientras continúa la investigación sobre los elementos recuperados.

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de ocho personas vinculadas con un presunto deshuesadero de motocicletas en la localidad de Los Mártires, tras un operativo realizado luego de recibir un reporte por posible hurto de una motocicleta en el barrio La Favorita.

La intervención se dio en el marco de labores de patrullaje y la activación inmediata de un “plan candado” que permitió la ubicación del establecimiento y la detención de los responsables.

Según informaron las autoridades, al llegar al lugar los uniformados observaron una bodega abierta con varias personas en su interior y en los alrededores. Durante el procedimiento, uno de los individuos intentó evadir la captura arrojando un arma de fuego dentro del local.

Al inspeccionar la bodega, los agentes constataron que en el sitio se realizaban actividades de desguace de motocicletas, con herramientas y partes de estos vehículos, incluyendo motores, llantas, farolas y suspensiones, muchas de ellas alteradas o sin identificación, lo que evidencia la posible manipulación para su comercialización ilegal.

Del total de detenidos, una persona fue capturada por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras que las otras siete fueron aprehendidas por falsedad marcaria y receptación, según detallaron las autoridades.

Durante un patrullaje rutinario en el sector de 7 de Agosto, ubicamos una bodega que funcionaba como desguazadero de motocicletas con múltiples partes alteradas en su identificación. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En el lugar, 7️⃣ personas fueron capturadas por receptación y una por porte de armas de fuego. pic.twitter.com/gP45CAdHGP — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 11, 2026

Durante el operativo también se aseguraron los elementos incautados, los cuales están siendo verificados por personal del Grupo de Automotores de la Seccional de Investigación Criminal, mientras continúa la investigación para determinar la magnitud de la actividad ilícita y posibles vínculos con otros delitos en la ciudad.

La Policía Metropolitana destacó que este tipo de intervenciones busca desarticular redes dedicadas al hurto, alteración y comercialización ilegal de motocicletas, contribuyendo así a la seguridad y convivencia de los ciudadanos. Hasta la fecha, en lo corrido del 2026, se ha logrado la recuperación de 100 motocicletas y la captura de 2.745 personas por diversos delitos en la capital.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar colaborando con la denuncia de hechos delictivos o contrarios a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información oportuna es clave para la judicialización de los responsables y la reducción de delitos en la ciudad.