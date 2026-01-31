Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Los pillaron debajo del carro! Caen tres ladrones de autopartes en el barrio Polo Club, Bogotá

Una rápida intervención de la Policía de Bogotá evitó un hurto en el barrio Polo Club y permitió la captura de tres hombres presuntamente dedicados al robo de autopartes. Durante el operativo, las autoridades recuperaron un computador sustraído de un vehículo y hallaron un cortaalambres en posesión de uno de los detenidos.

Los hechos ocurrieron este sábado 31 de enero, cuando uniformados de la Estación de Policía Barrios Unidos realizaban patrullajes en la zona. Los agentes observaron a varias personas debajo de un vehículo con las luces estacionarias encendidas, intentando extraer elementos de su interior.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los presuntos delincuentes trató de huir en otro vehículo y otro a pie, pero los uniformados lograron interceptarlos y detenerlos.

El teniente coronel Fabián Andrés Beltrán Moreno, comandante de la estación, señaló que la acción se desarrolló dentro de la estrategia de seguridad y dignidad de democracia: “Al notar nuestra presencia, emprendieron la huida, pero logramos capturarlos y evitar el hurto”.

Así sorprendimos 3️⃣ hombres hurtando computadores de vehículos en #BarriosUnidos. Gracias al patrullaje constante, capturamos a estos sujetos en flagrancia, tras escapar después de violentar un estacionado. Ya habían sido capturados por este mismo delito. pic.twitter.com/SmcnMNZCXl — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 31, 2026

Tras la captura, se confirmó que el computador incautado pertenecía al propietario del vehículo, quien lo reconoció de inmediato. Además, uno de los detenidos portaba un cortaalambres, evidencia de su intención de cometer el delito. Según las autoridades, los tres hombres ya habían sido capturados anteriormente por delitos similares.

Los detenidos y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde responderán por los hechos que se les atribuyen.

La Policía de Bogotá recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier acto delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, para facilitar la acción judicial y garantizar la seguridad en la ciudad.