Caen dos estadounidenses con maletas llenas de lencería: expulsados por presunto turismo sexual

Resumen: Dos estadounidenses fueron expulsados de Colombia tras hallarse lencería en sus maletas y confesar fines de explotación sexual. Migración aplicó inadmisión inmediata.

En un operativo de control reforzado que demuestra la eficacia de la cooperación internacional, las autoridades de Migración Colombia impidieron el ingreso al país de dos ciudadanos estadounidenses vinculados presuntamente con redes de explotación y turismo sexual.

El incidente ocurrió este 31 de enero, luego de que se activaran todas las alarmas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tras recibir reportes sobre comportamientos sospechosos de estos sujetos durante un vuelo procedente de Panamá.

La alerta inicial fue emitida por la tripulación de la aerolínea Turkish Airlines, que observó conductas inusuales en los viajeros, incluyendo la grabación no autorizada de una menor de edad durante el trayecto.

Al aterrizar en la capital, oficiales de Migración Colombia, en articulación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), interceptaron a los extranjeros.

Durante la inspección de su equipaje de mano, los agentes hallaron varios paquetes sellados con lencería femenina; ante la presión de la entrevista oficial, los hombres terminaron confesando que los artículos serían utilizados para actividades de explotación.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, fue enfática al señalar que la institución mantiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier amenaza que atente contra la integridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Por tal motivo, se aplicó de inmediato la medida administrativa de inadmisión, obligando a los sujetos a retornar a su país de origen.

Este caso se suma a las estadísticas de 2025, año en el que se registraron más de 100 inadmisiones de extranjeros, la mayoría estadounidenses, por delitos relacionados con la trata de personas y abusos sexuales.

Las autoridades reiteraron que continuarán los controles rigurosos para salvaguardar los derechos de las poblaciones más vulnerables y castigar cualquier intento de vulneración de la soberanía y la moral pública.

