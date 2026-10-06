¡Los pillaron armados! Cinco capturados con pistolas y 37 cartuchos en Remedios

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cinco capturados con armas fueron reportados en Remedios, Antioquia. Las autoridades incautaron dos armas cortas, cuatro proveedores y 37 cartuchos durante el operativo.

Cinco capturados con armas fueron reportados durante un operativo militar realizado en Remedios, Antioquia, donde las autoridades también incautaron munición y elementos de guerra que eran transportados en un vehículo.

El procedimiento fue adelantado por tropas de la Brigada 19 de la Primera División del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los cinco detenidos se movilizaban en un automotor en el que llevaban material de guerra sin los permisos correspondientes.

Durante la operación fueron encontradas dos armas cortas, cuatro proveedores y 37 cartuchos de diferentes calibres. El vehículo en el que se desplazaban también fue inmovilizado como parte del procedimiento.

Tras la captura, los cinco hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con las armas, los proveedores, la munición y el automotor. Allí deberán adelantarse las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las responsabilidades individuales dentro del caso.

Lea también: ¡Shakira y Piqué vuelven a los tribunales! La cantante busca modificar el régimen de visitas de sus hijos

El resultado fue presentado por el Ejército como parte de las operaciones que se desarrollan en el nordeste antioqueño para afectar las capacidades logísticas y armadas de estructuras criminales con presencia en la región.

Según la institución, los capturados estarían relacionados con las redes logísticas de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al Clan del Golfo.

Los capturados con armas quedaron bajo disposición de las autoridades mientras avanza el proceso correspondiente.

Más noticias de Antioquia