Resumen: Tres hombres fueron capturados en Ciudad Bolívar gracias al seguimiento de las cámaras del C4, luego de ser vistos alardeando con el arma con la que habrían cometido un homicidio. La rápida reacción de la Policía de Bogotá permitió cercar las rutas de escape y detener a los responsables. En lo corrido de 2025, las autoridades han realizado 439 capturas por este delito en la capital.

¡Los pillaron alardeando con el arma! Cámaras del C4 dejaron al descubierto a tres asesinos en Bogotá

Una persecución que combinó la tecnología del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) y la acción coordinada de la Policía Metropolitana permitió la captura de tres hombres señalados de cometer un homicidio en la parte alta de Ciudad Bolívar.

El hecho ocurrió luego de que un ciudadano alertara a la Línea de Emergencias 123 sobre un ataque con arma de fuego ocurrido en vía pública, en el barrio El Capri, al sur de la ciudad. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo en la zona, cercando los posibles puntos de escape con base en las características físicas y de vestimenta descritas por el denunciante.

Las cámaras del C4 fueron determinantes para ubicar a los sospechosos, ya que las difíciles condiciones geográficas del sector impedían el acceso rápido de los uniformados. Desde el centro de monitoreo, un operador identificó a tres hombres en el sector conocido como “La Piedra del Amor”, quienes coincidían con la descripción y que, incluso, alardeaban con el arma presuntamente usada en el crimen.

Esto le podría interesar: Fiscalía reveló el motivo del asesinato de Jaime Esteban, estudiante de Los Andes

Con la ubicación precisa, la Policía coordinó un operativo en tierra, bloqueando las rutas de escape y avanzando entre viviendas irregulares. Tras varios minutos de búsqueda, lograron capturar a dos de los implicados y confiscar el arma de fuego que habría sido utilizada en el homicidio.

Mientras estos criminales alardeaban con el arma con la que habían cometido un homicidio en Ciudad Bolívar, las cámaras del C4 los tenían en la mira. En el barrio Capri inició el operativo, @PoliciaBogota cerró las rutas de escape y tras una persecución por un terreno irregular… pic.twitter.com/iDVNrQB3PH Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 5, 2025

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia de la articulación entre la tecnología y el recurso humano: “Más allá de la adquisición de tecnología, lo fundamental es su integración con las capacidades humanas. Esta combinación nos permite actuar con mayor eficacia y reforzar la seguridad en las calles de Bogotá”.

Las autoridades resaltaron que el sistema de cámaras del C4 opera las 24 horas y ha sido clave para la prevención y judicialización de delitos graves en la ciudad. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, en lo corrido de 2025 ya se han realizado 439 capturas por homicidio en la capital.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o sospechoso a través de la Línea 123, una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y avanzar en la lucha contra el crimen en Bogotá.