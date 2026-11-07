Resumen: La Policía incautó más de 50 kilos de marihuana escondidos en latas de proteína y un compresor de aire en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

¡Los pillaron! 50 kilos de marihuana iban en latas de proteína y un compresor en El Dorado

La creatividad de los narcotraficantes parece no tener límite, pero tampoco la nariz de las autoridades. En dos operativos de control realizados en las bodegas de envíos nacionales del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Policía incautó más de 50 kilos de marihuana que iban escondidos en dos encomiendas que de primeras parecían inofensivas: unas latas de proteína y un compresor de aire.

Los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto se pusieron en alerta durante los controles de rutina a los envíos nacionales que salen de la terminal aérea capitalina. Lo que encontraron los dejó con la boca abierta y reafirma que El Dorado sigue siendo uno de los puntos que los criminales intentan usar para mover droga hacia otras regiones del país.

El primer golpe al negocio ilegal se dio en las bodegas de envíos nacionales. Durante una inspección con escáner, los policías detectaron inconsistencias en dos cajas que no les cuadraban. Al abrirlas y verificarlas a fondo, se llevaron la sorpresa: adentro había 30 latas de proteína que en realidad ocultaban una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

«El primer resultado se dio en las bodegas de envíos nacionales. Durante una inspección con escáner, los policías detectaron inconsistencias en dos cajas. Al verificarlas, hallaron 30 latas de proteína que ocultaban una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, con un punto de despegue y un peso superior a los 21 kilos. Este cargamento provenía de Cali y tenía como destino Tunja, Boyacá», explicó la teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto.

Es decir, el paquete salió del Valle del Cauca, pasó por Bogotá y tenía como destino final la capital boyacense. Una ruta que los traficantes pensaban que iba a pasar inadvertida, pero que terminó en incautación gracias a los controles tecnológicos de la terminal.

Y como si lo de las latas de proteína fuera poco, en un segundo procedimiento los policías descubrieron otra modalidad de ocultamiento todavía más elaborada. Esta vez, más de 29 kilos de marihuana estaban escondidos en el interior de un compresor de aire que había sido enviado como encomienda.

«Fueron descubiertos más de 29 kilos de marihuana ocultos dentro de un compresor de aire enviado como encomienda desde el municipio de Buga y como destino la ciudad de Villavicencio. Finalmente, es importante resaltar que en lo corrido del año 2026, en Bogotá, se han incautado más de 7 toneladas de marihuana», agregó la teniente coronel Erazo.

En total, entre las latas de proteína y el compresor, los dos operativos sumaron más de 50 kilos de marihuana que no llegaron a su destino. La droga salió de Cali y de Buga, en el Valle del Cauca, e iba para Tunja y Villavicencio, lo que muestra cómo los traficantes usan las encomiendas y los envíos nacionales para mover sus cargamentos por el país apostándole a que nadie revise una lata de suplemento o una herramienta de trabajo.

La cifra que entregó la oficial es contundente: en lo que va del 2026, en Bogotá se han incautado más de 7 toneladas de marihuana. El aeropuerto El Dorado, por ser el más importante del país y el punto de conexión de miles de envíos diarios, se ha convertido en un escenario clave de esta lucha. Allí los controles con escáner y las inspecciones a las bodegas de carga se han fortalecido precisamente para detectar este tipo de modalidades, que van desde droga en dobles fondos de maletas hasta, como en este caso, productos de uso cotidiano convertidos en escondites.

La Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer el resultado de los operativos a través de sus redes sociales, donde mostró las latas de proteína y el compresor en los que iba escondida la droga:

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¡Más de 50 kilos de marihuana ocultos en latas de proteína y un compresor de aire! En dos operativos en @BOG_ELDORADO, la Policía incautó estos cargamentos que tenían como destino #Tunja y #Villavicencio. En el 2026, Bogotá supera las 7 toneladas de marihuana incautadas. https://t.co/BF7tfVjkZi — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 6, 2026

La Policía Nacional reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y señaló que continuará fortaleciendo los controles tecnológicos y operativos en la terminal aérea para evitar que Bogotá y otras regiones del país sigan siendo afectadas por este delito.

Las autoridades también aprovecharon para recordarle a la ciudadanía que la denuncia es clave en esta lucha. Cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo se puede reportar a través de la Línea de Emergencias 123, un canal que permite activar los procesos investigativos y las sanciones necesarias para que Bogotá camine cada vez más segura.

Estos dos resultados se suman a la larga lista de incautaciones que este año han dejado los controles en el principal aeropuerto del país, donde las autoridades mantienen el ojo puesto en cada encomienda sospechosa.

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