Resumen: La Policía de Bogotá incautó más de 31 kilogramos de marihuana distribuidos en 42 paquetes, luego de detectar irregularidades en dos cajas durante una inspección con escáner en las bodegas de carga del aeropuerto. El envío provenía de Cali, Valle del Cauca, y tenía como destino Cartagena, Bolívar. El procedimiento se suma a las acciones contra el tráfico de drogas en la capital, donde las incautaciones de marihuana superan las 5,9 toneladas en lo que va de 2026.

Escáner destapó cargamento de marihuana en El Dorado: 31 kilos iban de Cali a Cartagena

Un control en las bodegas de carga del aeropuerto permitió a las autoridades detectar un envío que contenía más de 31 kilogramos de marihuana. El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, quienes identificaron irregularidades en dos cajas durante una inspección con escáner.

Según la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, la revisión permitió encontrar 42 paquetes envueltos en vinipel que contenían una sustancia con características y olor similares a los de la marihuana. El peso del material incautado superaba los 31.150 gramos, equivalentes a más de 31 kilogramos.

El hallazgo se produjo durante los controles que se realizan a los envíos nacionales que pasan por las instalaciones aeroportuarias. La detección de las inconsistencias llevó a los policías a verificar el contenido de los embalajes e identificar el material que transportaban.

Así detectaron los paquetes de marihuana en el aeropuerto

La intervención comenzó cuando los uniformados encontraron anomalías en dos cajas durante la revisión con equipos tecnológicos. Tras advertir estas inconsistencias, procedieron a inspeccionar los embalajes, donde localizaron los paquetes que contenían la sustancia sospechosa.

La verificación permitió identificar el cargamento antes de que continuara su recorrido, mientras las autoridades adelantaban el procedimiento correspondiente. No obstante, la información oficial no precisa quién envió las cajas, quién debía recibirlas ni si hubo personas capturadas en relación con este caso.

Tampoco se conocen detalles sobre la posible estructura criminal responsable del envío o las circunstancias en las que se organizó el transporte. Por ahora, los datos conocidos se concentran en la cantidad incautada, el método de detección y la ruta que seguiría la mercancía.

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El cargamento salió de Cali y tenía como destino Cartagena

De acuerdo con la investigación preliminar, las cajas provenían de Cali, en el Valle del Cauca, y tenían como destino Cartagena, en Bolívar. El hallazgo permitió identificar el traslado de la sustancia entre estas ciudades mediante el sistema de transporte de carga.

La ruta identificada hace parte de los datos entregados por las autoridades sobre el caso. Sin embargo, no se ha informado si el envío estaba relacionado con otros procedimientos o si existen personas identificadas dentro de la investigación.

Más de 31 kilos de marihuana fuera de circulación. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En bodegas de envíos nacionales en #Bogotá, la Policía incautó dos cajas que viajaban de Cali a Cartagena ocultando esta sustancia en su interior. En el 2026, ya son más de 5,9 toneladas incautadas en la capital. https://t.co/b3h9sJMo2u — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 13, 2026

Bogotá supera las 5,9 toneladas de marihuana incautadas en 2026

Este resultado se suma a las estrategias de seguridad que adelantan la Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana de Bogotá para combatir el microtráfico y el narcotráfico en las distintas localidades de la capital. Estas acciones buscan debilitar las actividades de las estructuras criminales dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas.

Según las cifras divulgadas por la administración distrital, durante 2026 las incautaciones de marihuana en Bogotá superan las 5,9 toneladas. Esta cifra da cuenta de los resultados de los operativos realizados para retirar estas sustancias de circulación.

Las autoridades buscan frenar el transporte y la distribución de drogas, así como contrarrestar las actividades delictivas que afectan la seguridad y la salud pública. En este caso, la inspección de las bodegas de carga permitió detectar un envío que, según la información preliminar, tenía como destino otra ciudad del país.

Estos procedimientos forman parte de los esfuerzos institucionales para identificar posibles movimientos de sustancias ilícitas y afectar las actividades económicas relacionadas con el narcotráfico. Los controles en los puntos de transporte constituyen una de las medidas empleadas para detectar este tipo de envíos.

La Policía continúa desarrollando labores de vigilancia y verificación para detectar cargamentos sospechosos y fortalecer las acciones contra el tráfico de estupefacientes en la capital.

Finalmente, la Alcaldía recordó que los ciudadanos pueden reportar hechos delictivos o situaciones que afecten la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Estos reportes permiten poner posibles irregularidades en conocimiento de las autoridades y contribuir al desarrollo de las investigaciones correspondientes.