Caen ‘Los Perseo’: vendían droga mezclada con gasolina a metros de colegios en Bogotá

Las autoridades desarticularon en Bogotá a ‘Los Perseo’, un grupo delincuencial que presuntamente comercializaba estupefacientes mezclados con gasolina para potenciar sus efectos en sectores frecuentados por menores de edad.

La estructura criminal operaba en la localidad de Suba, donde distribuía marihuana y cocaína impregnada con hidrocarburos en zonas con alta presencia de niños y adolescentes, específicamente en los parques Miramar y La Toscana.

Según la investigación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, la organización vendía las sustancias adulteradas a pocos metros de dos instituciones educativas de preescolar, poniendo en riesgo a la población infantil del sector.

Las labores de policía judicial, que incluyeron interceptaciones telefónicas y seguimientos encubiertos, permitieron identificar la estructura criminal y capturar a 12 de sus integrantes en un operativo coordinado.

Entre los capturados se encuentran Benjamín, alias ‘Benja’, señalado como líder de la red; Marisol, alias ‘La Patrona’, su pareja sentimental, quien presuntamente coordinaba la logística del negocio ilegal; Michel, alias ‘Gasper’, y Brayan Esteban, alias ‘El Brayan’, quienes habrían actuado como coordinadores de la distribución en los puntos de expendio.

Según la Fiscalía, ‘Los Perseo’ mantenía un esquema organizado de narcomenudeo que incluía almacenamiento, transporte, dosificación y comercialización de drogas adulteradas con gasolina. La mezcla con hidrocarburos buscaba intensificar los efectos de las sustancias psicoactivas en los consumidores.

Una fiscal adscrita a la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios o municiones.

Los implicados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos los capturados mientras avanza el proceso judicial en su contra.

