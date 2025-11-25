Resumen: Medellín puso en marcha el Plan Navidad 2025, mediante el cual 412 vendedores fueron seleccionados por sorteo público para ocupar espacios regulados en Parques del Río y la Avenida del Río. La estrategia, que incluyó verificación documental y acompañamiento de la Personería, busca evitar ocupaciones irregulares y garantizar orden, seguridad y convivencia durante la temporada decembrina. Las autoridades mantendrán supervisión permanente y los puestos solo podrán operar después del encendido del alumbrado navideño.

Con 412 puestos autorizados, Medellín despliega su Plan Navidad 2025 y fortalece el control del espacio público

La Administración Distrital dio inicio oficialmente al Plan Navidad 2025, una estrategia que regula la presencia de vendedores informales durante la temporada decembrina en los principales corredores turísticos y comerciales de la ciudad.

Este año, 412 personas fueron habilitadas para ocupar los espacios autorizados, tras un proceso que incluyó inscripción previa, verificación documental y un sorteo público acompañado por la Personería Distrital. En total, se postularon 532 aspirantes —entre ellos artistas callejeros respaldados por la Secretaría de Cultura—, quienes participaron en un sorteo manual transmitido en vivo, lo que garantizó transparencia y acceso equitativo.

Como resultado, se asignaron 170 toldos y 180 módulos gastronómicos, además de 350 estructuras distribuidas entre Parques del Río y la Avenida del Río. Todos estos puntos podrán operar únicamente a partir del encendido oficial del alumbrado navideño.

El proceso de organización se realizó entre el 6 y el 27 de octubre como parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia para ordenar el espacio público durante las celebraciones. Según la Administración, este modelo busca evitar ocupaciones irregulares, desórdenes logísticos y afectaciones a la movilidad, problemas que se presentaban en años anteriores debido a ventas no autorizadas y puestos instalados sin control.

El subsecretario de Espacio Público, David Ramírez, resaltó la importancia del esquema implementado: “Este Plan Navidad está diseñado para garantizar condiciones seguras, reguladas y justas para quienes trabajan y quienes visitan los corredores navideños. Cada toldo, módulo y cada cupo asignado responde a criterios de legalidad y orden”.

La Subsecretaría de Espacio Público y su cuerpo de agentes mantendrán presencia constante durante diciembre para verificar el cumplimiento de las normas, supervisar el funcionamiento de los puntos habilitados y acompañar a los vendedores autorizados. El propósito es asegurar convivencia, movilidad y un desarrollo económico equilibrado en los sectores navideños.

Hasta el momento, la Administración ha entregado 383 resoluciones a los beneficiarios y continuará con la entrega en los próximos días. Los módulos y toldos comenzaron a distribuirse el 24 de noviembre, siguiendo un cronograma por grupos y corredores. Ningún puesto podrá iniciar ventas antes de la inauguración oficial del alumbrado.

Con este esquema, Medellín busca garantizar una temporada navideña organizada, segura y con oportunidades económicas reguladas.