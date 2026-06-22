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Resumen: Las autoridades de Bogotá y la Sabana dieron a conocer un cartel con ocho personas buscadas por delitos como homicidio, feminicidio y tráfico de drogas, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos. La Policía habilitó líneas de contacto para recibir información que permita su ubicación y captura, mientras los señalados cuentan con órdenes judiciales vigentes.

¿Los ha visto? Estos son los ocho más buscados por homicidios, feminicidios y tráfico de drogas en Bogotá y la Sabana

La Policía de la Región Metropolitana de Bogotá y el Departamento de Policía de la Sabana dieron a conocer un nuevo cartel con los ocho hombres más buscados en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, señalados de presuntamente estar involucrados en delitos como homicidio, feminicidio y tráfico de estupefacientes.

La estrategia busca fortalecer las labores de ubicación y captura de estas personas, quienes cuentan con órdenes judiciales vigentes y son requeridas por las autoridades para responder por distintos procesos penales relacionados con hechos de alto impacto.

Ofrecen recompensa por información

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita establecer el paradero de cualquiera de los incluidos en el cartel y facilite su captura.

Para recibir información de la ciudadanía, la Policía habilitó la Línea de Emergencias 123, la Línea Segura 323 273 4643 y el correo electrónico desab.sijin@policia.gov.co.

Según la institución, se garantizará absoluta reserva a quienes suministren datos que contribuyan a los procesos investigativos.

Los hombres incluidos en el cartel

Dentro del listado divulgado por las autoridades aparecen:

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• José David Muñoz, alias ‘Muñoz’.

• Sergio David Rodríguez, alias ‘El Negrito’.

• Juan Diego Sánchez.

• Julio Andrés Paternina.

• William Lara.

• Brayan Stiven Ospina.

• Carlos Andrés Téllez, alias ‘Tolima’.

• Jesús Emilio Ortiz.

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Todos ellos son requeridos por las autoridades judiciales por su presunta participación en diferentes hechos delictivos ocurridos en Bogotá y municipios de la Sabana.

Delitos de alto impacto

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, señaló que los incluidos en el cartel son considerados objetivos prioritarios debido a la gravedad de los delitos que se les atribuyen.

«Estos delincuentes han cometido homicidios, feminicidios o pertenecen a grandes estructuras asociadas al narcotráfico, delitos perpetrados en municipios de la Sabana. Por eso hacen parte del cartel de los más buscados de la región. Existe carga probatoria suficiente para presentarlos ante un juez, lograr penas ejemplarizantes y evitar que continúen en las calles atemorizando a la ciudadanía», manifestó el mandatario.

Las autoridades indicaron que las personas incluidas en este cartel cuentan con órdenes de captura vigentes y hacen parte de investigaciones relacionadas con hechos de violencia y actividades asociadas al tráfico de drogas.

Llamado a la ciudadanía

La Policía reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de procesos, al considerar que la información oportuna puede ser determinante para avanzar en la ubicación de personas requeridas por la justicia.

Asimismo, invitó a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia a través de los canales oficiales, con el fin de fortalecer las acciones contra las estructuras criminales y facilitar el desarrollo de las investigaciones en curso.