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Resumen: Las autoridades identificaron a Natalia como la mujer hallada sin vida dentro de una maleta en un edificio del norte de Bogotá. Un ciudadano extranjero es buscado por el caso.

Revelan identidad de la mujer hallada dentro de una maleta en Bogotá

Nuevos detalles se conocieron sobre el caso de la mujer hallada en una maleta dentro de un exclusivo edificio del norte de Bogotá, un hecho que ha generado conmoción entre los residentes del sector y que es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Natalia, una joven oriunda de Cúcuta que fue encontrada sin vida en uno de los apartamentos ubicado en el barrio Chicó.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, el cuerpo presentaba signos de violencia y fue hallado al interior de una maleta en un apartamento situado en el séptimo piso de la edificación.

De acuerdo con los avances de la investigación, la mujer hallada en una maleta habría ingresado al inmueble en compañía de un ciudadano extranjero, quien actualmente es buscado por las autoridades para esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

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Las primeras indagaciones señalan que el hombre sería oriundo de Londres y habría ingresado a Colombia entre el 16 y el 18 de junio.

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Asimismo, se estableció que la joven figuraba como la persona encargada del arrendamiento del apartamento a través de una plataforma de hospedaje temporal.

Las autoridades adelantan labores para ubicar al extranjero, quien por ahora será vinculado al proceso como indiciado debido a que fue la última persona con la que se vio a la víctima antes del hallazgo.

No obstante, los investigadores aclararon que aún se trabaja en la recolección de pruebas para determinar con exactitud lo ocurrido.

Mientras avanzan las pesquisas, la mujer hallada en una maleta se convirtió en el centro de una investigación que busca esclarecer los responsables y las circunstancias detrás de este crimen.

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